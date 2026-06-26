女優・桜井日奈子が主演を務める映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督）が２６日、公開される。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、映画「殺さない彼と死なない彼女」（１９年）以来、約７年ぶりの主演映画を通して強く芽生えた芝居への向上心を語るとともに、女優デビューから１０年を受け「清純だけじゃない、何にでもなれる役者になりたい」と“七変化”を今後の目標に掲げた。（奥津 友希乃）

デビュー当時の“清純派”のイメージから脱皮し、幅のある表現力で躍進中だ。今年だけで舞台、ドラマ、映画と計６作品に出演し「今、本当にお仕事が楽しくなってきている」と笑顔がはじける。

主演映画「死神バーバー」は、亡くなった人間に最後に会いたい人に会うチャンスを与える不思議な美容室が舞台。「死神（しにがみ）」に余命宣告される美容師の美帆を演じ「まず主演で呼んでいただけたことがうれしかった。５日後に亡くなる運命を抱える美帆の心の変化をリアルに演じることを大切にしました」。仕事やプライベートがうまくいかない主人公のやさぐれ感や、葛藤を繊細に表現している。

人の死や別れを描く今作を経て「生きるとはどういうことか」を強く意識するようになったという。思いを巡らせる中、たどりついた答えは「生涯俳優でいること。人生を懸けて演じることに向き合って、代表作と言える作品を作りたい」と女優魂をたぎらせる。

芸能界入り直後から“岡山の奇跡”のフレーズで注目を浴びた。１６年に女優デビュー以降は、少女漫画原作の映像作品のヒロインを立て続けに演じた。

「１０代は大人から言われたことをちゃんとやるのに必死で。２０代前半も作品の打ち上げやお酒が入った場でポロッと『何か、お芝居とか期待してなかったんだけど』を枕ことばに（関係者から感想を）言われることがあった。『そうだよなあ』と思いつつ、ちゃんと傷ついて、その悔しさをバネにしてきました」

今年は転機の年になった。４月期のテレビ朝日系「余命３ケ月のサレ夫」では、夫が余命宣告される中で不倫におぼれる妻を好演。キャリア初の悪女役に挑戦した。

「覚悟を持って悪女を演じましたが、ちゃんとしんどかった。見る側にフラストレーションを与える役は、ちゃんと自分にもストレスがかかることは発見でした。楽しむ余裕はなかったけど、着実にお芝居の幅が広がっている実感があります」

公開中の映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」では、殺し屋の帯黒役を熱演。バキバキの腹筋を露出しての本格アクションが大反響を呼んだ。

「４か月間、大好きなスイーツも我慢して食事制限やアクションのお稽古に励みました。幼稚園から高校生まで１３年間バスケットボールをやっていたので運動神経には自信があった。アクションは挑戦してみると奥深い世界で、今もお稽古に通い続けているので自分の武器にしたい。アスリート役も演じてみたくて、今はジムで『ボクサー役やりたい〜！』と声にしながら週２日ミット打ちもしてます」

今年は２０代ラストイヤーでもあり「３０代はもっと楽しくなる予感がしています。もっと心と体を鍛えて、芝居を期待される役者でありたい」。貪欲に女優としての心技体を極めていく。

〇…現在はＷＯＷＯＷドラマ「コンサルタント―死を執筆する男―」に出演中で「精神的に不安定な役で、初めて役に引っ張られて少し体調不良になった。それだけ役に向き合った証拠かな」と役と一体になる感覚を得た。７月９日からはフジテレビ系連ドラ「ラストノート」（内田有紀、寺西拓人がダブル主演）に寺西の恋人役で出演する。「内田さんは、ご一緒するのが念願だった俳優さんの一人。共演シーンは絶対緊張すると思いますが、お芝居や爽やかさの秘けつを吸収したい」と先輩から様々なことを学び取るつもりだ。

◆桜井 日奈子（さくらい・ひなこ）１９９７年４月２日、岡山県生まれ。２９歳。２０１４年に芸能界入りし、１６年に舞台「それいゆ」で女優デビュー。１８年、「ママレード・ボーイ」で映画初主演。２０年、テレ東系「ふろがーる！」で連ドラ初主演。今年は舞台「シャイニングな女たち」など出演作多数。