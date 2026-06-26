【オリコン上半期】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」、ストリーミング“2026年度配信曲”で1位
Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」が、26日午前4時発表の「オリコン上半期ストリーミングランキング 2026」において、2026年度配信楽曲【※1】で1位を獲得した。期間内再生数は1億5786万9931回。
【ランキング表】嵐＆M!LKら男性グループが上位を席巻！
2026年1月にテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマとして配信された本作は、2026年1月26日付「オリコン週間ストリーミングランキング」において、2位に初登場。その後も、上半期ランキングの期間内を通し6月15日付まで21週連続でTOP20入りを記録した。
2位には、テレビアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』（MBS/TBS系）のオープニングテーマとなったKing Gnuの「AIZO」が期間内再生数1億4198万3981回でランクイン。
続く3位にM!LKの「爆裂愛してる」、4位にNumber_i「3XL」、5位に嵐「Five」、6位にKing & Prince「Theater」がランクイン。1位〜6位までを男性グループが占めた。
7位にはHANAのテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌「Cold Night」が期間内再生数6478万8885回でランクイン。女性アーティスト作品最高位にして唯一のTOP10入りとなった。
そのほか、8位にback number「どうしてもどうしても」、9位にBTS「SWIM」、10位にBE:FIRST「街灯」がランクインした。
【※1】2026年度は「2025年12月22日付」よりスタート（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品を対象とする）
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）
【ランキング表】嵐＆M!LKら男性グループが上位を席巻！
2026年1月にテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマとして配信された本作は、2026年1月26日付「オリコン週間ストリーミングランキング」において、2位に初登場。その後も、上半期ランキングの期間内を通し6月15日付まで21週連続でTOP20入りを記録した。
続く3位にM!LKの「爆裂愛してる」、4位にNumber_i「3XL」、5位に嵐「Five」、6位にKing & Prince「Theater」がランクイン。1位〜6位までを男性グループが占めた。
7位にはHANAのテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系）のオープニング主題歌「Cold Night」が期間内再生数6478万8885回でランクイン。女性アーティスト作品最高位にして唯一のTOP10入りとなった。
そのほか、8位にback number「どうしてもどうしても」、9位にBTS「SWIM」、10位にBE:FIRST「街灯」がランクインした。
【※1】2026年度は「2025年12月22日付」よりスタート（2025年12月22日付の集計開始日：2025年12月8日以降に配信された作品を対象とする）
※集計期間：2025年12月22日付〜2026年6月15日付 実質集計期間：2025年12月8日（月）〜2026年6月7日（日）