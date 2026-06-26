Snow Man佐久間大介、新CMで“舘様”憑依させる 原動力は少女漫画の“キュンキュン”
撮影中はワンちゃんと触れ合う姿も…たくろう・赤木「僕もワンちゃんだったら佐久間さんに寄っていっちゃいますね（笑）」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がコミック配信サイト「めちゃコミック」の新アンバサダーに就任。お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）とともに出演する新CM「めちゃコミチャンス：寝る前」篇と、久間田琳加とともに出演する「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」篇の2篇が、7月1日より放送される。
【写真】“舘様”憑依させ決めポーズ！たくろうと共演した佐久間大介
新CMは、頭に巨大な「め」をまとった “めちゃコミック新アンバサダー”の佐久間が、日常のさまざまな場面に神出鬼没に登場。シュールかつコミカルな世界観の中で「めちゃコミチャンス」を軽快にアピールする。時にクールな低音ボイスで、時にはチャーミングな表情で、「オトクに読まなきゃ、めっ！」と呼びかける印象的な決めセリフと、キレのある“めちゃコミポーズ”を披露。オトクなキャンペーンの魅力を楽しく届ける。
たくろうとの共演となる「めちゃコミチャンス：寝る前」篇の撮影では、佐久間がセット入りの際、先にスタンバイしていた赤木へ丁寧に「失礼します」とあいさつし、撮影がスタート。寝室が舞台という設定もあり、撮影中の佐久間と赤木は本当に就寝前のようなリラックスした表情を披露。セット調整の合間には何気ない会話を交わしたりと、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。
撮影後半からはきむらバンドも合流。きむらバンドは、佐久間と同じ、頭に巨大な「め」をまとったキャラクターに扮し、ユニークな存在感を発揮した。2人が横に並ぶシーンでは、息が合った“めちゃコミポーズ”を披露し、現場を盛り上げた。さらに、3人でモニターを確認していた際には、監督から赤木へ、「『めっ』の後に、“め”以外の五十音をアドリブで言ってほしい」という突然のオーダーが。本番で飛び出した絶妙な一文字に、思わず笑顔がこぼれる場面もあった。
長時間に及んだ撮影の終盤には、過酷な体勢でカメラを回し続けるスタッフを気遣い、佐久間が「カメラマンさんもきついですよね」と声をかける場面も。クランクアップ時、スタジオ全体が大きな拍手に包まれ、温かい空気感の中で撮影を終えた。
「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」篇では、佐久間はスタジオに入ると、早速元気いっぱいの“めちゃコミポーズ”を披露。持ち前の明るいキャラクターで現場を和ませながら、撮影がスタートした。
一方で、監督との打ち合わせが始まると表情は一変。先ほどまでの笑顔から切り替わり、真剣なまなざしで演出の説明に耳を傾ける姿を見せた。撮影では、佐久間が発する絶妙な「め〜」のトーンに現場からは思わず笑い声が上がる場面も。
「めちゃコミチャーンスッ！！」と元気よく言い放つシーンでは、監督から「言うことなし！」と太鼓判を押され、見事一発OKとなった。カメラが回っていない合間にも歩きながら「め〜」の練習をしたり、スタンバイ中にカモフラージュ用の布で遊んだりと、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。
久間田に向けてクールに「めっ」とつぶやくシーンでは、佐久間が抜群の演技力を発揮。監督から、決めセリフをより印象的に見せるため、「尺は一切気にせず、（佐久間さん）ご自身のタイミングで渾身の『めっ』をください」という難易度の高いリクエストが出された。これに対し、佐久間は、目線の動かし方や、ポーズのタイミングを何度も試しながら演技を調整。試行錯誤の末に完成した渾身の「めっ」に監督も満足の様子を見せ、現場を沸かせた。
また、スマートフォンを見る久間田の横でポーズをとるシーンでは、斜め上を見上げながら手をふわりと動かすユニークな仕草を即興で披露。プレイバックを確認したスタッフからは笑いが起こった。終始和やかな雰囲気の中で生まれたアドリブにも注目。CM本編では編集されているが、メイキングムービーにて確認できる。
ラストシーンの撮影では、共演者であるワンちゃんが登場。佐久間が笑顔でワンちゃんと優しく触れ合うと、現場はたちまち温かく和やかな空気に包まれた。待機中に「おすわり」「まて」にチャレンジし、成功すると尻尾を振ってアピールするかわいらしい姿に、佐久間も思わず「めちゃかわいい！」とすっかりメロメロな様子だった。スタンバイ中もずっとワンちゃんをなでたり話しかけたりと、すっかり夢中。そのほほ笑ましいやり取りを久間田は笑顔で見守っていた。撮影後も「いい子だね」と優しく声をかける姿が印象的で、終始癒しにあふれた撮影現場となった。
■インタビュー
――めちゃコミック新アンバサダーとして起用された気持ちとCM のこだわりポイントを教えてください。
佐久間：まずは普段から利用しているめちゃコミのCMに出られることがとてもうれしいです。めちゃコミのCMは楽しそうでワクワクする印象だったので、そのワクワク感をグレードアップできたらなと思っています。
また、CMという本当に限られた時間の「数秒」って決まっている中で、自分の「めっ」の発言を溜めに溜めて出したので、自由な時間をどう使って編集するんだろうというところにワクワクを感じました。「めっ」を溜めたカットの時は、うちのメンバーに空気を掌握するパワーがある“舘様（宮舘涼太）”を心に降ろして臨みました。彼は生放送でも放送事故になるレベルの時間を使うので、その勇気が欲しくて、彼を憑依させてもらいました。
――休憩中、CMにも出演した犬との触れ合いがとても印象的でしたが、動物はお好きなのでしょうか。
佐久間：僕、動物大好きですし、動物にも好かれるんです。Snow Manとの現場でワンちゃんと撮影するとき、他のメンバーがワンちゃんと触れ合うシーンでも、僕の方にワンちゃんが来ちゃうくらいです。愛されている自覚がありますね。今回共演したワンちゃんの“みたらしちゃん”も本当にかわいかったです。
赤木：僕もワンちゃんだったら佐久間さんに寄っていっちゃいますね（笑）
きむらバンド：確かに佐久間さんが僕をワンちゃんを見るような目で見てたような…優しいあいさつをしていただいたので、ワンちゃんの気持ちがわかるような気がします。
――多様なジャンルのコンテンツを配信しているめちゃコミックですが、最近ハマっている／気になっている漫画はどんなジャンルですか？
佐久間：ジャンルはいろいろありますけど、僕は昔から「少女漫画」が好きなんです。家にある本棚にも少女漫画の棚があったりして、表紙買いをしたりもしましたね。少女漫画でキュンキュンを常に摂取してないといけなくて、それが僕の原動力ですね。
――空き時間に楽しむにもぴったりなめちゃコミック。今回のCM では待ち合わせや就寝前がテーマになっていますが、ご自身の日常では、どんな空き時間に“めちゃコミチャンス”がありますか？
佐久間：僕は移動が圧倒的に多いので、新幹線などの移動中が多いですね。メンバーみんなで移動するときも、みんな寝てるのに僕だけ漫画を読んでいます。僕、睡眠をそこまで欲してない人間で、基本的に寝るのがもったいないと思ってしまうので、みんなが寝てるときにこそ読むっていうのがいいですね。
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がコミック配信サイト「めちゃコミック」の新アンバサダーに就任。お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）とともに出演する新CM「めちゃコミチャンス：寝る前」篇と、久間田琳加とともに出演する「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」篇の2篇が、7月1日より放送される。
新CMは、頭に巨大な「め」をまとった “めちゃコミック新アンバサダー”の佐久間が、日常のさまざまな場面に神出鬼没に登場。シュールかつコミカルな世界観の中で「めちゃコミチャンス」を軽快にアピールする。時にクールな低音ボイスで、時にはチャーミングな表情で、「オトクに読まなきゃ、めっ！」と呼びかける印象的な決めセリフと、キレのある“めちゃコミポーズ”を披露。オトクなキャンペーンの魅力を楽しく届ける。
たくろうとの共演となる「めちゃコミチャンス：寝る前」篇の撮影では、佐久間がセット入りの際、先にスタンバイしていた赤木へ丁寧に「失礼します」とあいさつし、撮影がスタート。寝室が舞台という設定もあり、撮影中の佐久間と赤木は本当に就寝前のようなリラックスした表情を披露。セット調整の合間には何気ない会話を交わしたりと、和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。
撮影後半からはきむらバンドも合流。きむらバンドは、佐久間と同じ、頭に巨大な「め」をまとったキャラクターに扮し、ユニークな存在感を発揮した。2人が横に並ぶシーンでは、息が合った“めちゃコミポーズ”を披露し、現場を盛り上げた。さらに、3人でモニターを確認していた際には、監督から赤木へ、「『めっ』の後に、“め”以外の五十音をアドリブで言ってほしい」という突然のオーダーが。本番で飛び出した絶妙な一文字に、思わず笑顔がこぼれる場面もあった。
長時間に及んだ撮影の終盤には、過酷な体勢でカメラを回し続けるスタッフを気遣い、佐久間が「カメラマンさんもきついですよね」と声をかける場面も。クランクアップ時、スタジオ全体が大きな拍手に包まれ、温かい空気感の中で撮影を終えた。
「めちゃコミチャンス：待ち合わせ」篇では、佐久間はスタジオに入ると、早速元気いっぱいの“めちゃコミポーズ”を披露。持ち前の明るいキャラクターで現場を和ませながら、撮影がスタートした。
一方で、監督との打ち合わせが始まると表情は一変。先ほどまでの笑顔から切り替わり、真剣なまなざしで演出の説明に耳を傾ける姿を見せた。撮影では、佐久間が発する絶妙な「め〜」のトーンに現場からは思わず笑い声が上がる場面も。
「めちゃコミチャーンスッ！！」と元気よく言い放つシーンでは、監督から「言うことなし！」と太鼓判を押され、見事一発OKとなった。カメラが回っていない合間にも歩きながら「め〜」の練習をしたり、スタンバイ中にカモフラージュ用の布で遊んだりと、終始和やかな雰囲気の中で撮影が進んだ。
久間田に向けてクールに「めっ」とつぶやくシーンでは、佐久間が抜群の演技力を発揮。監督から、決めセリフをより印象的に見せるため、「尺は一切気にせず、（佐久間さん）ご自身のタイミングで渾身の『めっ』をください」という難易度の高いリクエストが出された。これに対し、佐久間は、目線の動かし方や、ポーズのタイミングを何度も試しながら演技を調整。試行錯誤の末に完成した渾身の「めっ」に監督も満足の様子を見せ、現場を沸かせた。
また、スマートフォンを見る久間田の横でポーズをとるシーンでは、斜め上を見上げながら手をふわりと動かすユニークな仕草を即興で披露。プレイバックを確認したスタッフからは笑いが起こった。終始和やかな雰囲気の中で生まれたアドリブにも注目。CM本編では編集されているが、メイキングムービーにて確認できる。
ラストシーンの撮影では、共演者であるワンちゃんが登場。佐久間が笑顔でワンちゃんと優しく触れ合うと、現場はたちまち温かく和やかな空気に包まれた。待機中に「おすわり」「まて」にチャレンジし、成功すると尻尾を振ってアピールするかわいらしい姿に、佐久間も思わず「めちゃかわいい！」とすっかりメロメロな様子だった。スタンバイ中もずっとワンちゃんをなでたり話しかけたりと、すっかり夢中。そのほほ笑ましいやり取りを久間田は笑顔で見守っていた。撮影後も「いい子だね」と優しく声をかける姿が印象的で、終始癒しにあふれた撮影現場となった。
■インタビュー
――めちゃコミック新アンバサダーとして起用された気持ちとCM のこだわりポイントを教えてください。
佐久間：まずは普段から利用しているめちゃコミのCMに出られることがとてもうれしいです。めちゃコミのCMは楽しそうでワクワクする印象だったので、そのワクワク感をグレードアップできたらなと思っています。
また、CMという本当に限られた時間の「数秒」って決まっている中で、自分の「めっ」の発言を溜めに溜めて出したので、自由な時間をどう使って編集するんだろうというところにワクワクを感じました。「めっ」を溜めたカットの時は、うちのメンバーに空気を掌握するパワーがある“舘様（宮舘涼太）”を心に降ろして臨みました。彼は生放送でも放送事故になるレベルの時間を使うので、その勇気が欲しくて、彼を憑依させてもらいました。
――休憩中、CMにも出演した犬との触れ合いがとても印象的でしたが、動物はお好きなのでしょうか。
佐久間：僕、動物大好きですし、動物にも好かれるんです。Snow Manとの現場でワンちゃんと撮影するとき、他のメンバーがワンちゃんと触れ合うシーンでも、僕の方にワンちゃんが来ちゃうくらいです。愛されている自覚がありますね。今回共演したワンちゃんの“みたらしちゃん”も本当にかわいかったです。
赤木：僕もワンちゃんだったら佐久間さんに寄っていっちゃいますね（笑）
きむらバンド：確かに佐久間さんが僕をワンちゃんを見るような目で見てたような…優しいあいさつをしていただいたので、ワンちゃんの気持ちがわかるような気がします。
――多様なジャンルのコンテンツを配信しているめちゃコミックですが、最近ハマっている／気になっている漫画はどんなジャンルですか？
佐久間：ジャンルはいろいろありますけど、僕は昔から「少女漫画」が好きなんです。家にある本棚にも少女漫画の棚があったりして、表紙買いをしたりもしましたね。少女漫画でキュンキュンを常に摂取してないといけなくて、それが僕の原動力ですね。
――空き時間に楽しむにもぴったりなめちゃコミック。今回のCM では待ち合わせや就寝前がテーマになっていますが、ご自身の日常では、どんな空き時間に“めちゃコミチャンス”がありますか？
佐久間：僕は移動が圧倒的に多いので、新幹線などの移動中が多いですね。メンバーみんなで移動するときも、みんな寝てるのに僕だけ漫画を読んでいます。僕、睡眠をそこまで欲してない人間で、基本的に寝るのがもったいないと思ってしまうので、みんなが寝てるときにこそ読むっていうのがいいですね。