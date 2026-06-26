◇サッカーW杯北中米大会

日本の決勝トーナメント1回戦の相手は、F組1位通過ならモロッコ、同2位ならブラジルに決まった。現時点での1次リーグ順位とFIFAランクを基に対戦国を予想していくと「最高の景色」までのルートが浮かび上がってくる。

1位突破の場合、1回戦のモロッコは強敵だが、2回戦は南アフリカ―カナダの勝者となりFIFAランクでは格下との対戦。順当なら、以降はランク3位フランス、2位スペイン、1位アルゼンチンの順に対戦。世界一を狙うには最高の花道ルートとなる。

2位突破ならまず王国ブラジルが立ちはだかる。2回戦は怪物ハーランド擁するノルウェーが有力。1位突破と比べて総移動距離が短いのは利点だが、強烈な相手が続く。

F組3位突破のルートは4通りとなる。現時点でFIFAが示す組み合わせは154パターン。確率78％で最有力なのがI組1位との対戦。フランスが来れば最難関コースとなる。確率18％のドイツ戦は前回大会の返り討ちを狙う。以上の2ルートは東海岸が舞台。確率3％のルートは西海岸での試合が続き、1回戦でスイス、2回戦でコロンビア戦が予想され、他に比べれば8強を狙いやすいか。確率2％のメキシコ戦は完全アウェー。突破していくと準々決勝ではマイアミでのブラジル戦が予想され“奇跡”の再現へと夢が膨らむ。