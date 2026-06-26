26日午前2時10分、芦田川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇広島県

府中市、福山市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】矢野原基準観測所（府中市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。芦田川の矢野原基準観測所（府中市）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯山手 水位観測所（福山市）

・26日02:00（ 現在 ）水位 3.23m -

・26日03:00（１時間後）水位 3.33m -

・26日04:00（２時間後）水位 3.54m -

・26日05:00（３時間後）水位 3.66m -

・26日06:00（４時間後）水位 3.70m -

・26日07:00（５時間後）水位 3.69m -

・26日08:00（６時間後）欠測

◯府中 水位観測所（府中市）

・26日02:00（ 現在 ）水位 2.40m -

・26日03:00（１時間後）水位 2.63m レベル2

・26日04:00（２時間後）水位 2.67m レベル2

・26日05:00（３時間後）水位 2.63m レベル2

・26日06:00（４時間後）水位 2.59m レベル2

・26日07:00（５時間後）水位 2.56m レベル2

・26日08:00（６時間後）欠測

◯矢野原 水位観測所（府中市）

・26日02:00（ 現在 ）水位 4.15m レベル3

・26日03:00（１時間後）水位 4.37m レベル3

・26日04:00（２時間後）水位 4.33m レベル3

・26日05:00（３時間後）水位 4.25m レベル3

・26日06:00（４時間後）水位 4.19m レベル3

・26日07:00（５時間後）水位 4.15m レベル3

・26日08:00（６時間後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯芦田川

・24日1時50分から26日1時50分までの流域平均雨量 179ミリ

・26日1時50分から26日4時50分までの流域平均雨量の見込み 12ミリ