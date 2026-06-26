「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・投手兼指名打者」で先発し、メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６４キロ）を計測するなど６回を５安打３失点（自責点２）で８勝目（２敗）を挙げた。打者では三回の適時打を含めて２安打１打点。試合後には１９日に誕生を発表した第２子が男児だったことを明かし、父親の顔を見せた。

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−二回に３失点。

「全体的にその回、一回もそうだったが、迷いながら投げている感じはあった。それが球の質にも出ていた」

−三回以降は好投。

「自分で組み立てだったり、球種の選択だったりをやってみようと。いい投球の一つの要因だったと思う」

−第２子の男児誕生。

「かわいい。すぐ遠征に来ないといけなかったので、心配な部分の方が多い。子どもたちは将来を自分たちで決めればいい。自分は自分の仕事をしっかり頑張りたい」

−生活に変化は。

「やっぱり１人より２人の方が倍以上大変じゃないかと思う。球場と家を分けている、感覚的にはそういう感じではある。両方頑張る必要はないと思うが、楽しみながらみんなで過ごしたい」