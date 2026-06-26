◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は25日（日本時間26日）、1次リーグF組第3戦でスウェーデンと対戦する。F組2位の日本は引き分け以上なら自力での決勝トーナメント（T）進出が決まる。負けても突破の可能性がある。順位は同時刻のオランダ―チュニジアの結果を踏まえて決まるが、森保一監督（57）は裏カードの情報を選手に伝えず、目の前の勝利に集中させる方針を示した。決勝T1回戦は1位通過ならモロッコ、2位通過ならブラジルといずれも29日（同30日）に激突する。

目の前の戦いに集中し、後は流れに身を任せる。1位通過には得失点差も重要だが、森保監督は「他会場の結果は教えないと思う」と選手に裏カードの情報を伝えない方針を打ち出した。「あくまで勝利を目指して戦う。1位通過したい」と宣言した上で「大量得点を狙って、チームのバランスを崩したり、やっていることがバラバラになるのはリスク」と強調。大量得点にこだわらず“良い守備から良い攻撃”のコンセプトを貫く。

会見ではいつになく冗舌だった。スウェーデン記者から「スウェーデンの弱点は？」と問われると「見当たらない」とけむに巻き「明日の試合で、どこを突いているか確認していただければ」と続けた。広島時代に指導を受けたスウェーデン人のヨンソン氏に関する質問を受けると「今日連絡してみようかな。（情報収集の）いいヒントを頂いた」とニヤリ。FWメッシの話題には「本当にスーパーマン。他のチームが対策をして、メッシがそれを超えていくのを楽しみにしたい」と笑顔で応じ、終始、余裕を感じさせた。

もちろん、準備に余念はない。先発は決勝Tも見据え、前戦から6人ほど変更の見込みだ。オランダ戦でも使用したダラス競技場の試合時間はピッチ上部からつられた大型ビジョンに表示されるが、真下からは画面を確認しにくい。試合中に事実を知った前回はホワイトボードに数字を書いて選手に伝えたが、今回は事前に数字を書いた大きな紙を用意。「10」「20」「30」「40」「45」と節目の時間をピッチ内に伝える。

オランダが、2試合9失点で既に敗退決定のチュニジアに大勝すれば、日本は勝っても得失点差で及ばない可能性が高い。2位通過なら決勝T1回戦の会場が移動負担の少ないヒューストンになる一方、相手は最多5度の優勝を誇るブラジルになる。それでも森保監督は「自分たち次第で、どことも互角に戦えて勝つことも可能」と自信を見せた。余計な計算はしない。一戦一戦に向き合うことが最高の景色につながる。