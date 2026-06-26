「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・投手兼指名打者」で先発し、メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６４キロ）を計測するなど６回を５安打３失点（自責点２）で８勝目（２敗）を挙げた。打者では三回の適時打を含めて２安打１打点。試合後には１９日に誕生を発表した第２子が男児だったことを明かし、父親の顔を見せた。

大谷の右腕がうなりを上げた。二回にメジャー最速タイの約１６４キロを計測すると、三回には圧巻の三者連続三振。１６０キロ超は２６球を数え、今季初の満員御礼３万９８５３人が埋めた敵地にため息をつかせた。

１９日に第２子の誕生を公表。２児の父になっての初登板は平たんなマウンドではなかった。１−０の二回。１死満塁から約１６４キロの剛速球がパスボールになり、三走が生還。珍しく険しい表情を見せた。

「全体的に迷いながら投げた感じはあった。それが球の質にも出ていた。しっかりとコミュニケーションを取りながらやらないといけない」

２年目、２５歳のラッシングと３試合連続でのバッテリーだった。「変化球と真っすぐ、どっちも（サインが）出たが、僕が最後の球種をチョイスした」。完全なサインミス。一枚岩になれず、直後に２点適時打を浴び、逆転を許した。

打席で失敗を取り返せるのが「二刀流」の真骨頂だった。三回無死二塁で中前適時打。「打席の中でやることは決まっている」と投球の影響を否定。後続にも適時打などが飛び出し、再逆転に成功。

試合後には第２子が男児であることを明かし「かわいいですね」と目尻を下げた。昨年４月に長女が誕生。２児のパパは「子どもたちは将来を自分たちで決めればいい。自分は自分の仕事をしっかり頑張りたい」と決意を込めた。「１人より２人の方が倍以上大変なんじゃないか」と真美子夫人を気遣い、「楽しみながらみんなで過ごしたい」と柔らかな笑顔。フィールドでは見せない父の顔だった。