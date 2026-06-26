山田貴宏×高橋寿太郎が語る外構と住宅価値の関係！ リビングデザインセンターOZONE「"価値が続く住宅"はどうつくるのか」

記事ポイント 外構・エクステリアと住宅価値の関係を探るセミナーを2026年7月10日開催建築家・山田貴宏氏と不動産家・高橋寿太郎氏が三視点で登壇定員40名・事前申込制、CLUB OZONEプロ会員は参加費2,000円 外構・エクステリアと住宅価値の関係を探るセミナーを2026年7月10日開催建築家・山田貴宏氏と不動産家・高橋寿太郎氏が三視点で登壇定員40名・事前申込制、CLUB OZONEプロ会員は参加費2,000円

リビングデザインセンターOZONEが、外構・エクステリアの視点から住宅の設計と価値の関係を考察するセミナーを2026年7月10日(金)に開催します。

建築家の山田貴宏氏と創造系不動産の高橋寿太郎氏が登壇し、「価値が続く住宅」のつくり方を探ります。

「”価値が続く住宅”はどうつくるのか ―環境と外構から考える住まいの設計―」

日時：2026年7月10日(金) 16:00〜18:30会場：リビングデザインセンターOZONE 5F セミナールーム（東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー）定員：40名（事前申込制・先着順）参加費：2,500円(税込)／CLUB OZONEプロフェッショナル会員は2,000円(税込)支払方法：当日払い（クレジットカードまたは二次元コード決済のみ、現金払い不可）主催：リビングデザインセンターOZONE

同じように設計された住宅でも、時間が経つにつれて価値が続くものと失われるものがあります。

これまで住宅は建物の性能や意匠を中心に評価されてきましたが、近年では外構やエクステリアといった外部空間、地域との関係性、そして時間とともに育つ環境までを含めて価値を捉える視点が求められています。

リビングデザインセンターOZONEは、新宿パークタワー内に1994年にオープンした住まいとインテリアの複合施設です。

家具・キッチン・住宅設備からインテリアまで幅広い製品を実際に見て体験できる場として、生活者と設計プロフェッショナルをつなぐ役割を担っています。

セミナーでは思想と実践、そして市場の視点を交差させながら、「価値が続く住宅」のつくり方を探ります。

「里山長屋」と「ちっちゃい辻堂」-山田氏の実践事例

山田貴宏氏が手がけた「里山長屋」や「ちっちゃい辻堂」は、建物とそれを取り巻く自然やコミュニティまで含めた環境デザインの実践例です。

伝統的な木の建築を基本とした地産地消の建築・環境設計が山田氏のアプローチで、パーマカルチャーのデザイン手法・哲学を背景にした住環境づくりがテーマです。

外構や敷地周辺の自然環境を設計段階から組み込むことで、時間とともに育っていく住まいのあり方を実践しています。

セミナーではこうした実践事例をもとに、建物単体の性能評価を超えた住宅の価値形成について具体的に論じます。

講師プロフィール：山田 貴宏氏

山田貴宏氏は1966年千葉県生まれの一級建築士で、ビオフォルム環境デザイン室代表取締役です。

早稲田大学で都市環境工学を学び、清水建設・長谷川敬アトリエを経て、2005年にビオフォルム環境デザイン室を設立しました。

伝統的な木の建築などを基本とした地産地消の建築・環境設計を手がけ、パーマカルチャーのデザイン手法・哲学を背景とした住環境づくりをめざしています。

建物とそれを取り巻く自然、コミュニティまで含めた幅広い環境デザインと場づくりが活動のテーマです。

講師プロフィール：高橋 寿太郎氏

高橋寿太郎氏は1975年大阪市生まれで、創造系不動産の代表を務めます。

建築家・岸和郎に師事し建築工学とデザインを修了した後、設計事務所で住宅から公共建築まで携わり、不動産会社での開発・仲介等を経て2011年に創造系不動産を設立しました。

建築家との協働や教育事業を展開し、「建築と経営のあいだ研究所(あいだけん)」などを通じて建築と不動産の新たな関係を探求しています。

住宅の価値を不動産の市場視点から読み解く専門家として、山田氏の建築実践と視点を交差させます。

CLUB OZONEプロフェッショナル会員制度

住宅・非住宅を問わず、空間づくりに携わるプロフェッショナルを対象とした会員制度で、入会金・年会費は無料です。

セミナー参加費が一般2,500円(税込)のところ2,000円(税込)で参加できます。

申込前に会員登録を完了させておく必要があります。

環境とともに育つ住まいの実践知と、不動産市場から見た住宅価値の読み解き方を同時に聴ける機会です。

外構・エクステリアを設計の中心課題として考えたいプロフェッショナルにとって、思想と市場の両軸から住宅価値を捉えなおす視点を得られます。

「”価値が続く住宅”はどうつくるのか ―環境と外構から考える住まいの設計―」の紹介でした。

よくある質問

Q. セミナーの参加費はいくらですか？

A. 一般参加は2,500円(税込)、CLUB OZONEプロフェッショナル会員は2,000円(税込)です。

支払いは当日のクレジットカードまたは二次元コード決済のみで、現金払いには対応していません。

Q. CLUB OZONEプロフェッショナルとはどのような制度ですか？

A. 住宅・非住宅を問わず、空間づくりに携わるプロフェッショナルを対象とした会員制度です。

入会金・年会費は無料で、OZONEが開催するプロフェッショナル向けセミナーやイベントの優待などを受けられます。

会員特典の適用には、セミナー申込前に会員登録を完了しておく必要があります。

Q. 定員は何名で、どのように申し込みますか？

A. 定員は40名で、事前申込制・先着順です。

水曜日は休館日（祝日を除く）のため、申込や問い合わせは平日・土日祝（水曜除く）の10:30〜18:30に対応しています。

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