◇インターリーグ ドジャース4―3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は24日（日本時間25日）、ツインズ戦に「1番・DH兼投手」で出場。6回5安打3失点（自責点2）で8勝目を挙げた。打っては逆転の口火を切る適時打を放つなど2安打1打点。試合後には誕生したばかりの第2子が男の子であることを明かした。昨年4月に誕生した長女に続く「一姫二太郎」を祝う二刀流の活躍で、3連勝に貢献した。

仕事モードから、少し表情が緩んだ。20日に自身のSNSで第2子誕生を報告後、初の取材対応で性別が男の子だったことを明かすと「いやもう、可愛いですね」と父親らしい優しい顔つきで話した。

昨年4月に第1子の長女が誕生。花巻東（岩手）3年時に作成した人生設計シートでは、28歳で「男の子誕生」、31歳で「女の子誕生」と記していた。第2子の誕生は31歳で一致したが「もう全部忘れたので。高校の時に書いてること。埋めようと思って埋めて書いているのもある」と冗談交じりに笑った。

性別の順番は違えど「一姫二太郎」と理想とされる形となった。第1子誕生時には「幸せな寝不足」と表現したが「やっぱり1人より2人の方が倍以上大変なんじゃないかな。球場と家のことを分ける。感覚的にはそういう感じ。楽しみながらみんなで過ごしたいなと思っています」と、幸せな悩みがまた一つ増えた。

2児の父親となって初の二刀流。投げては8勝目をマーク。打っては1―3で迎えた3回に中前適時打を放つなど、2安打1打点1得点と投打で躍動した。3失点を喫した直後に自らを援護し「やることをやって、打てない時もあれば打てる時もある。全くそこは関係ない」と引きずらなかった。休養日を挟んで敵地での6連戦に臨む。22日から敵地での試合が9試合続く日程で「すぐに遠征に来ないといけなかったりがあるので、心配な部分が多い」と胸中を明かした。

人生設計シートの今後の予定では33歳で次男が誕生。37歳で長男が野球を始めると記されている。父の背中を追えばかなう可能性も高そうだが「どこまで（現役で）できるか分からない。子供たちの将来は自分たちで決めればいいと思う」と、子供の意思を尊重する方針も明かした。その上で「自分自身は自分自身の仕事をしっかり頑張りたいなと思います」。一家の大黒柱として新たな決意を口にした。（小林 伊織）

≪高校3年時に記入≫ドジャースの大谷は花巻東3年時、人生設計シートに野球と人生のさまざまな目標などを書き込んだ。26歳で「結婚」、28歳で「男の子誕生」、31歳で「女の子誕生」と記し、31歳時点で性別は順序が逆だが子供の人数はシート通りとなった。結婚時は実際には29歳だった。今後は33歳で「次男誕生」、37歳で「長男が野球を始める」と記している。野球については、27歳で「WBC日本代表MVP」と書き込み、実際には28歳時の23年WBCで侍ジャパンを優勝に導き、MVPに輝いた。

▽一姫二太郎 「1番目が女の子、2番目が男の子の順に子供を授かるのが理想的」という意味のことわざ。一般的に女の子の方が手がかからずに育てやすいとされ、最初の育児で余裕ができてから男の子を育てる方が親の負担が少ないという、理想的な順序を表す。昔からの言い伝えではあるが、現代でも「お姉ちゃんがしっかり者で、弟の面倒を見てくれるので助かる」といった声もあり、きょうだいの構成として好意的に使われる。