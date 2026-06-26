熊本市は26日午前1時36分に避難指示を発令しました。

理由：大雨による土砂災害の危険性や河川の氾濫の危険性が高まったため

河川の氾濫や土砂災害のおそれがある危険な地域にいる人は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。ただし、避難場所等への移動が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも土砂災害のおそれが少ない場所に移動するなど、身の安全を確保してください。

◆発令エリア

東区（土砂災害の危険性がある所・木山川流域の氾濫の危険性がある所）の15595世帯 （34827人）など

合計 24185世帯 53997人

◆発令事由など

大雨による河川の氾濫や土砂災害の危険性が高まったため

土砂災害の対象校区

【中央区】一新校区、壺川校区、黒髪校区、城東校区

【東区】健軍校区、託麻東校区、託麻北校区、西原校区

【西区】春日校区、池上校区、城山校区、小島校区、松尾西校区、松尾東校区、松尾北校区、芳野校区、河内校区、城西校区、花園校区、池田校区

【南区】富合校区、杉上校区、隈庄校区、豊田校区

【北区】龍田校区、弓削校区、麻生田校区、清水校区、城北校区、高平台校区、北部東校区、川上校区、西里校区、菱形校区、桜井校区、植木校区、山東校区、田原校区、山本校区、吉松校区、田底校区

井芹川流域の河川氾濫の対象校区

【西区】池上校区、城西校区、花園校区、池田校区

木山川流域の河川氾濫の対象校区

【東区】桜木校区、秋津校区、若葉校区、泉ヶ丘校区、健軍校区、画図校区

避難場所の確認→熊本市防災情報ポータル

https://city-kumamoto.my.salesforce-sites.com/



防災行政無線の放送内容が聞き取りにくかった場合は、放送確認ダイヤル(096-351-6361)

https://www.city.kumamoto.jp/bousai/kiji00331664/index.html