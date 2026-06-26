◇インターリーグ ドジャース4―3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

力で押し込んだ。ドジャース・大谷は中6日でツインズ戦に先発し、6回89球を投げ5安打3失点（自責点2）。山本に並んでチームトップとなる11度目のクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）で8勝目を挙げた。

「自分で（投球の）組み立て、球種の選択をやってみようっていうのが、いい投球の一つの要因だったのかなと思います」

100マイル超えの直球は自己最多となる14球を数えた。2回1死満塁。9番・クライドラーには25年9月16日のフィリーズ戦以来となるメジャー自己最速タイの101・7マイル（約163・6キロ）を記録。だが捕手のラッシングがサインミスで捕球できず捕逸で同点とされ、一挙3点を失った。ABSチャレンジを巡って意見が合わず、マウンド上ではラッシングに対して強めの口調で話す場面もあった。

首痛で負傷者リスト入りした正捕手のスミスとは10試合で防御率0・74だったが、ラッシングとは3試合で防御率4・34と課題は残った。それでも「言葉で説明するのも大事だが“自分のピッチングはこうだ”ってゲームの中でコミュニケーションを取るいい試合にはなった」と3回以降は自らサインを出し、打者14人をわずか1安打に封じた。

3日の登板から続いていた右手中指の第1関節からの出血はなく、不安視された左膝の状態も問題はなかった。シーズン折り返しとなる81試合目で8勝目。新たな課題は浮き彫りとなったが、日米通じて自己最多の15勝を上回る、16勝ペースとした。（小林 伊織）

【大谷に聞く】

――2回の3失点について。

「全体的にちょっと迷いながら投げていた感じはあった。それが球の質的にも出てたのかなと思います」

――直球はメジャー最速タイを記録した。

「今日はシンカーが良かった。そこがいい感覚で投げられていれば、ちょっと違うピッチングの組み立てもできるんじゃないかなとは思います」

――いろいろな変化球でタイミングを外していることについて。

「持っているものは使うべき。交ぜていった方が単純に打ち取りやすい。三振も増えるしバットに当たらないということはそれだけ失点率も下がると思うので重要なこと」

――ABSチャレンジに成功する場面もあった。

「自信がある時はもちろんやります。あとはどのシチュエーションかが一番。チームとしてどういうところで使っていこうっていうのが共有できていれば、積極的に使っていけばいいんじゃないかなと思います」