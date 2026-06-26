表面温度差20℃の遮熱を3,980円で実現！ 「weer Lite 遮熱日傘」

記事ポイント 国内検査機関の試験で表面温度差20℃の遮熱効果が実証された高遮熱性生地を採用遮光率・UVカット率ともに100％、撥水度4級の晴雨兼用仕様約261g・折りたたみ約28cmの軽量コンパクト設計で3,980円（税込） 国内検査機関の試験で表面温度差20℃の遮熱効果が実証された高遮熱性生地を採用遮光率・UVカット率ともに100％、撥水度4級の晴雨兼用仕様約261g・折りたたみ約28cmの軽量コンパクト設計で3,980円（税込）

丸十コーポレーションが展開するブランド「weer（ウェア）」のエントリーライン「weer Lite」より、高遮熱性生地を使用した「weer Lite 遮熱日傘」が2026年7月1日（水）に発売されます。

Amazon・楽天市場「weer公式オンラインストア」では2026年6月24日（水）より先行予約販売を受け付けています。

「weer Lite 遮熱日傘」

名称：weer Lite 遮熱日傘価格：3,980円（税込）素材：ポリエステル100％親骨サイズ：55cm（開いた時の直径97cm）折りたたみ時の長さ：約28cm重量：約261gカラー：全3色（ホワイト、ベージュ、ライトブルー）先行予約開始日：2026年6月24日（水）正式発売日：2026年7月1日（水）発送予定：2026年7月上旬より順次発送

「weer Lite」は、ブランド「weer」の思想を手に取りやすい価格で体感できるエントリーモデルです。

丸十コーポレーションは1911年（明治44年）に大阪で創業した老舗レイングッズメーカーで、傘の累計販売は1,000万本を超えます。

近年の夏は気温上昇が過酷さを増しており、日傘に求められる機能はUVカットだけでなく「いかに涼しく移動できるか」という遮熱性へと広がっています。

「weer Lite 遮熱日傘」はその需要に応えるべく、高遮熱性生地を採用した晴雨兼用の折りたたみ傘として開発されました。

遮熱性最高ランク「S65+」を証明

「weer Lite 遮熱日傘」が採用する高遮熱性生地は、国内の検査機関による試験において遮熱性最高ランク「S65+」を達成しています。

光を照射して30分経過後、遮るものがない状態（ブランク）と比較した表面温度差は最大20℃という結果が実証されており、ジリジリとした真夏の熱線を傘1本で強力にシャットアウトできます。

真夏の炎天下でも木陰の中にいるような涼しさを体感できるのが、この遮熱性能の実力です。

遮光率、UVカット率共に100％

生地は「完全遮光（遮光率100％）」を達成しており、太陽光を一切通しません。

紫外線遮蔽率（UVカット率）も100％（UPF50+）で、真夏の強い日差しから肌や目を徹底的に守ります。

遮熱・遮光・UVカットの3機能がひとつの傘に揃っています。

急な雨にも安心「撥水度4級」の晴雨兼用仕様

「撥水度試験4級」をクリアした優れた水弾き性能があり、夏の変わりやすい天気にも1本で対応できる晴雨兼用仕様です。

骨組みは丈夫な6本骨構造で、急な雨や風にも強く設計されています。

日差しが強い日も突然の雨も、これ1本で乗り越えられます。

全3色のカラーバリエーション

カラーはホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色展開です。

爽やかでシンプルなカラーはどんなコーディネートにも自然に溶け込み、男女問わず使いやすいデザインになっています。

重さは約261g、折りたたみ時の長さは約28cmで、カバンにスマートに収まります。

「weer Lite」ロゴ

「weer Lite」は、ブランド「weer」の入口を担うエントリーモデルとして、スマートな設計と手に取りやすい価格を両立した一本です。

日常の中で毎日使うものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスを重視して作られています。

生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制

累計販売1,000万本超を手がけた115年企業のノウハウを、品質管理に存分に注いでいます。

生産工場での検品に加え、日系検品会社による第三者検品のダブルチェック体制を敷いており、見えない部分まで品質と安全性を担保する仕組みです。

高機能を実現しながらも3,980円（税込）で購入できます。

真夏の炎天下でも表面温度差20℃の涼しさを体感でき、遮光率・UVカット率ともに100％で日差しと紫外線を完全にブロックします。

急な雨にも晴雨兼用で対応し、1本持ち歩くだけで夏の過酷な天候を乗り越えられます。

「weer Lite 遮熱日傘」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「weer Lite 遮熱日傘」はいつから購入できますか？

A. Amazon・楽天市場「weer公式オンラインストア」では2026年6月24日（水）より先行予約販売を受け付けており、正式発売日は2026年7月1日（水）です。

発送は2026年7月上旬より順次行われます。

Q. 遮熱性能はどのように確かめられましたか？

A. 国内の検査機関による試験において、光を照射して30分経過後にブランク（遮るものがない状態）と比較した表面温度差が最大20℃という結果が実証されており、遮熱性最高ランク「S65+」を達成しています。

Q. 晴雨兼用の傘ですか？

A. 晴雨兼用仕様です。

撥水度試験4級をクリアしており、丈夫な6本骨構造で急な雨や風にも対応できます。

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