溶けるたびに柚子が香るかき氷トッピング！ 鶏之諺Tokyo01店「新感覚つけ麺トッピング」

記事ポイント 新感覚トッピング2種が6月25日から販売開始6月25〜27日、つけ麺500円キャンペーン開催6月28日〜7月4日、替え玉1玉無料キャンペーン実施 新感覚トッピング2種が6月25日から販売開始6月25〜27日、つけ麺500円キャンペーン開催6月28日〜7月4日、替え玉1玉無料キャンペーン実施

2PCGと八幸PLUSは、鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）にて、2026年6月25日よりつけ麺の新感覚トッピング「柚子出汁かき氷」と「特製醤油卵黄漬け」の販売を開始します。

大阪の鶏白湯専門店として知られる鶏之諺が約半年間の開発期間を経て完成させたトッピングで、ラインナップは2種類。

好みに合わせて選べます。

6月25日〜27日の3日間は、つけ麺500円キャンペーンも同時開催です。

鶏之諺Tokyo01店「新感覚つけ麺トッピング」

販売開始：2026年6月25日場所：鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）つけ麺キャンペーン期間：2026年6月25日〜27日キャンペーン価格：つけ麺500円

鶏之諺は2023年に大阪・梅田で創業した鶏白湯専門のラーメン店です。

鶏ガラや丸鶏を長時間じっくり煮込んだポタージュのようにクリーミーでコラーゲン豊富なスープと、北海道産小麦「ゆめちから」100%の自家製麺が特徴で、きんせいらーめん創業者の中村悟氏が商品監修を行っています。

内装はロンドンやパリでラーメン店のデザインディレクションを担当してきた井口孝一氏が手がけており、女性一人でもゆっくりできるカフェのような空間が広がっています。

洗練された鶏白湯らーめんを洗練されたデザインの中で味わうというコンセプトのもとにオープンしました。

今回のつけ麺トッピングは、酷暑の夏に楽しめる一杯を目指して約半年間の開発を重ねて完成しました。

自家製麺は北海道産小麦「ゆめちから」100%で、濃厚なスープによく絡みます。

しっとりとした豚レアチャーシューや鶏チャーシュー、こだわりの味玉などのトッピングも彩りと食感を添えています。

「柚子出汁かき氷」を乗せた特製つけ麺

魚介と昆布の旨味をふんだんに閉じ込めた食べる出汁を凍らせてかき氷にした、味変トッピングです。

氷が溶けるたびに柚子が香り、つけ汁が徐々に完成していく仕上がりで、食べ進めるたびにスープの深みが変化します。

魚介・昆布・柚子という素材の組み合わせが、一杯のつけ麺の中でゆっくりと展開する構造になっています。

ひんやりとした氷の清涼感をつけ麺で楽しめる夏向けの仕上がりで、かき氷が溶けるにつれてつけ汁の濃さが増していきます。

暑い夏にぴったりの一杯です。

「特製醤油卵黄漬け」を乗せたつけ麺

特製醤油にじっくりと漬け込んだ、濃厚な卵黄のトッピングです。

崩すことで麺にコクと艶が加わり、まろやかな余韻が口いっぱいに広がります。

醤油の深みを吸い込んだ卵黄が麺全体に絡み、つけ汁の味わいに厚みをもたらしてくれます。

「柚子出汁かき氷」とは対照的に、濃厚でまろやかな方向性の味変を楽しめる一品です。

猛暑の中でも、一杯のつけ麺にひとときの贅沢な味わいをもたらす仕上がりです。

「特製らーめんキャンペーン」

期間：2026年6月28日〜7月4日特典：特製らーめん注文で替え玉1玉無料

6月28日から7月4日の1週間は、新しくなった特製らーめんのキャンペーンが開催されます。

この期間に特製らーめんを注文すると、替え玉1玉が無料で提供されます。

特製らーめんは「ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん」と「トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん」の2種類で、いずれも鶏之諺の濃厚な鶏白湯スープをベースとした一杯です。

「ポルチーニ香る特製鶏白湯塩らーめん」

ポルチーニの香りを合わせた特製鶏白湯塩らーめんです。

鶏ガラや丸鶏を長時間煮込んだクリーミーな鶏白湯スープに、ポルチーニの独特の香りが重なります。

北海道産小麦「ゆめちから」100%の自家製麺が濃厚なスープによく絡む一杯で、塩味がベーススープの甘みを引き立てます。

「トリュフ香る特製鶏白湯醤油らーめん」

トリュフの芳醇な香りを醤油ベースの鶏白湯スープに合わせた特製らーめんです。

定番の醤油味に、トリュフの深みある香りが重なる洗練された一杯で、濃厚な鶏白湯スープと自家製麺がよく絡みます。

洗練された内装の空間で味わえる、鶏之諺らしいメニューです。

柚子が香るかき氷の清涼感、濃厚な卵黄のコクある余韻、ポルチーニやトリュフの芳醇な香りに包まれた鶏白湯スープなど、夏の暑さの中で味わう特別な一杯を東京・練馬で楽しめます。

カフェのような洗練された空間で、猛暑のひとときに贅沢な鶏白湯を味わえます。

鶏之諺Tokyo01店「新感覚つけ麺トッピング」の紹介でした。

よくある質問

Q. つけ麺500円キャンペーンはいつ開催されますか？

A. 2026年6月25日から27日の3日間、鶏之諺Tokyo01店（東京都練馬区）にて開催されます。

Q. 「柚子出汁かき氷」トッピングはどのような仕組みですか？

A. 魚介と昆布の旨味を閉じ込めた食べる出汁を凍らせたかき氷で、氷が溶けるたびに柚子が香り、つけ汁が完成していく味変トッピングです。

Q. 特製らーめんキャンペーン期間中の特典は何ですか？

A. 2026年6月28日から7月4日の期間中に特製らーめんを注文すると、替え玉1玉が無料で提供されます。

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