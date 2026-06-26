ExcelそのままでデータをクラウドDB化！ 「SMART DATA COLLECTOR」

記事ポイント リードスピーカー・ジャパンがExcel管理業務にスマコレを採用ワンクリックで転記作業を自動化し手作業によるミスを排除既存ExcelのフォーマットをそのままクラウドDBで一元管理できる リードスピーカー・ジャパンがExcel管理業務にスマコレを採用ワンクリックで転記作業を自動化し手作業によるミスを排除既存ExcelのフォーマットをそのままクラウドDBで一元管理できる

KUIXは、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」（以下「スマコレ」）を、リードスピーカー・ジャパンの取引先・製品管理業務に採用しました。

長年Excelを高度活用してきたリードスピーカー・ジャパンの営業部門で、スマコレの導入によりデータ管理の課題が解消されています。

「SMART DATA COLLECTOR」

サービス名：SMART DATA COLLECTOR（スマコレ）提供：KUIX種別：クラウド型WEBデータベースサービス

スマコレは、Excelが苦手とするデータ収集・蓄積・共有の役割を補完することをコンセプトに、KUIXが展開するクラウド型WEBデータベースサービスです。

普段使いのExcelファイルをそのままに、マスタデータをクラウドのデータベースで一元管理できる仕組みで、プログラムの知識が不要なノーコーディングツールとして利用できます。

データ収集はワンクリックで完了し、大量データの一元管理に対応しています。

「Excelの使い勝手を変えずに、データの管理基盤だけを強化したい」という現場のニーズに応える設計で、既存のフォーマットや関数をそのまま引き継げる点が特徴です。

Excel管理の課題と導入の背景

リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務においてExcelを高度に活用していました。

しかし長年の運用により、2つの課題が顕在化していました。

1つ目はファイル容量の肥大化と動作ストレスです。

過去の膨大なデータをマスタシートから複雑な関数式で各ファイルへ参照する仕組みのため、データ容量が重くなり、ファイルを開く・更新するといった動作自体が大きな負担となっていました。

2つ目は転記作業の属人化とミスのリスクです。

シート間での頻繁なデータ転記や直接入力の工程が多く、作業の煩雑さと入力ミスのリカバリーの難しさが課題となっていました。

これらの課題を背景に、スマコレの導入が決定しています。

スマコレでできること

活Excel：業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けられるノーコーディング：プログラム不要で複雑なシステム開発なしに利用できるワンクリックDB化：データ収集をワンクリックで完了し大量データを一元管理できる

スマコレの導入によりリードスピーカー・ジャパンが実現した効果は3点あります。

まず、従来Excel内に保持していたマスタ情報をスマコレ上で管理することで、各担当者が必要なデータのみを取得・更新できる運用へ変更しました。

Excelファイルの肥大化が抑制され、ファイル操作時の負荷が軽減されます。

次に、Excelアドインを通じてワンクリックでデータのアップロード・取得が可能になり、手作業による転記作業を排除できます。

確認や修正にかかる負担も軽減された、というのが実際の声です。

さらに、これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用できるため、現場の運用を変えることなくスムーズな移行を実現しました。

リードスピーカー・ジャパンからは「Excelの仕様をそのまま継続して使うことができ、違和感がないのがありがたいです。これまで手作業で行っていた転記作業を減らせたことで、確認や修正にかかる負担も軽減されました」という声が届いています。

スマコレはExcelを廃止するのではなく、Excelの強みをそのまま活かしながらデータ管理の弱点を補完する仕組みです。

現場のフローを変えずに導入できるため、Excel運用が深く根付いた組織でも業務改善に取り組めます。

スマコレはExcelを廃止せず、普段使いのファイルや関数をそのままに、クラウドDBでデータを一元管理できます。

ワンクリックの転記自動化によりミスが減り、ファイルの動作も軽くなるため、Excelを手放せない現場でも業務を改善できます。

「SMART DATA COLLECTOR」の紹介でした。

よくある質問

Q. スマコレはExcelのフォーマットをそのまま使えますか？

A. 業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けられます。

フォーマットや関数をそのまま活用できるため、現場の運用を変えることなくスムーズな移行が可能です。

Q. スマコレの導入にプログラミングの知識は必要ですか？

A. プログラムは不要なノーコーディングツールです。

複雑なシステム開発なしに利用を開始できます。

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