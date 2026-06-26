年間200万kWhを福知山の公共施設で地産地消！ エクソル「福知山発電所」

記事ポイント 福知山太陽光発電所(約1.8MW)が2026年7月11日より公共施設へ電力供給開始特定卸供給で発電電力を市場を介さず地域公共施設へ直接供給エクソル・たんたんエナジー・福知山市の三者連携で地域内エネルギー循環モデルを構築 福知山太陽光発電所(約1.8MW)が2026年7月11日より公共施設へ電力供給開始特定卸供給で発電電力を市場を介さず地域公共施設へ直接供給エクソル・たんたんエナジー・福知山市の三者連携で地域内エネルギー循環モデルを構築

エクソルは、京都府福知山市において特定卸供給を活用し、三和町梅原に保有する自社太陽光発電所で発電した再生可能エネルギー電力を、2026年7月11日より市内の公共施設での活用へと展開します。

地元で生み出した電力をその地域で活用する地産地消の考え方に基づき、発電事業者・地域新電力・自治体の三者が連携。

一体となった取り組みが進んでいます。

エクソル「福知山発電所」

供給開始日：2026年7月11日（土）予定発電所所在地：京都府福知山市三和町梅原発電所規模：約1.8MW年間発電量：約200万kWh（見込み）活用場所：市内の公共施設（市民病院・上下水道関連施設を除く）供給仲介：たんたんエナジー（京都府福知山市の地域新電力）

エクソルは、太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に手がける再生可能エネルギーの企業です。

2014年より福知山市三和町梅原に自社太陽光発電所を運営しており、この度その発電電力を地元の公共施設へ届ける取り組みが始まります。

福知山市では、公共施設へのオンサイトPPA事業や学校への電力供給など、エネルギーの地産地消に向けた取り組みがこれまでも進められてきました。

エクソルの発電所もこの流れに合流し、市内唯一の地域新電力であるたんたんエナジーを通じて公共施設へ電力を供給する体制が整いました。

年間発電量は約200万kWhを見込んでおり、発電した電力すべてを公共施設で活用する想定です。

市民病院と上下水道関連施設を除く市内の公共施設が対象となります。

特定卸供給の仕組み

特定卸供給とは、これまで市外へ流出していた大規模な電力を電力市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

再生可能エネルギーの電力は従来、電力系統を通じて広域的に供給されており、発電された地域でそのまま活用されないケースが少なくありませんでした。

エクソルの福知山発電所も、2014年の運営開始以来、発電電力を福知山市内で活用する取り組みには至っていませんでした。

特定卸供給を活用することで、福知山市三和町梅原で発電した再生可能エネルギーの電力が、たんたんエナジーを介して市内の公共施設へ直接届きます。

電力の流れが地域内で完結するため、エネルギーの地産地消が具体的な形で進みます。

三者連携によるエネルギー循環モデル

今回の取り組みは、発電事業者のエクソル、地域新電力のたんたんエナジー、電力の活用先となる福知山市の三者が連携することで実現しました。

たんたんエナジーは福知山市内で電力供給を行う市内唯一の地域新電力であり、三者連携の仲介役を担っています。

エクソルが発電し、たんたんエナジーが供給し、福知山市の公共施設が活用するという流れで、地域内エネルギー循環モデルが形づくられます。

本取り組みが目指す効果は、三点あります。

地域で発電した電力の地産地消の推進、公共施設における再生可能エネルギー利用の拡大、そして地域内エネルギー循環モデルの構築です。

地域との共生・共創という考え方を基盤に、地域から求められ必要とされる発電所を目指す姿勢が取り組みの根幹にあります。

今後の展開

エクソルは本取り組みを通じて、自治体や地域新電力との連携を広げ、公共施設をはじめとするさまざまな需要先への再生可能エネルギー活用拡大に取り組みます。

また、第一弾として福知山市に設置したソーラーシェルターとあわせ、設備と電力供給の両面から地域のエネルギー地産地消に貢献する方針です。

2014年から発電を続けてきた福知山発電所の電力が地元公共施設で活用されることで、地域に根ざした再生可能エネルギーの循環が本格的に動き出します。

エクソル「福知山発電所」の紹介でした。

よくある質問

Q. 電力の供給開始はいつですか？

A. 2026年7月11日（土）を予定しています。

エクソルが福知山市三和町梅原に保有する約1.8MWの太陽光発電所で発電した電力を、特定卸供給を活用して市内の公共施設へ供給します。

Q. どの公共施設に電力が供給されますか？

A. 福知山市内の公共施設が対象です。

市民病院と上下水道関連施設は対象外となります。

Q. 年間どれくらいの電力が供給されますか？

A. 年間発電量は約200万kWhを見込んでいます。

発電した電力すべてを公共施設で活用する想定です。

なお、この数値は2025年6月から2026年5月の実績数値に基づくものです。

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