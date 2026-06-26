15点の木版画が環境・ジェンダー・災害を可視化！ 「浮世に問う」

記事ポイント 環境・ジェンダー・災害など現代の社会課題をテーマにした木版画15点を展示版木・試し摺り・制作資料も公開し、彫りと摺りの工程を視覚的にたどれる構成2026年7月3日〜8日、神楽坂AYUMIギャラリーにて入場無料で開催 環境・ジェンダー・災害など現代の社会課題をテーマにした木版画15点を展示版木・試し摺り・制作資料も公開し、彫りと摺りの工程を視覚的にたどれる構成2026年7月3日〜8日、神楽坂AYUMIギャラリーにて入場無料で開催

高橋工房は、2026年7月3日から8日まで、神楽坂のAYUMIギャラリーで社会課題テーマ版画展「浮世に問う」を開催します。

環境問題、格差、子育て、ジェンダー、災害、多様性など現代社会が抱える課題を題材に、江戸から続く伝統手摺り木版画で制作された15点の作品が展示されます。

版木・試し摺り・制作資料も並び、木版画の制作工程を視覚的にたどれる展示構成です。

「浮世に問う」

展覧会名：社会課題テーマ版画展「浮世に問う」会期：2026年7月3日(金)〜7月8日(水)時間：12:00〜18:00（最終日17:00まで）※予定会場：AYUMIギャラリー（東京都新宿区矢来町114）アクセス：東京メトロ東西線神楽坂駅より徒歩1分、都営大江戸線牛込神楽坂駅より徒歩10分入場料：無料協力：東京伝統木版画工芸協同組合、総合デザイナー協会(DAS)、国連NGOsJACE、日本木文化学会(JWCS)

高橋工房は安政年間に創業した老舗版元で、東京・文京区を拠点に江戸木版画の制作・販売・普及活動を続けています。

版木、和紙、水性顔料、そして彫師・摺師の熟練の手仕事によって、色の重なりやにじみ、独特の奥行きを生み出してきた工房です。

本展「浮世に問う」は、伝統工芸を「鑑賞するもの」から「社会について考え、対話を生むもの」へと広げる企画です。

大量生産の印刷とは異なり、同じ絵柄でも一枚一枚に表情が宿るのが手摺り木版画の特徴で、伝統技法を守りながら「いま」の社会課題をテーマにした15点の作品が一堂に並びます。

作品展示に加え、作者コメントと社会課題の背景解説も用意されています。

鑑賞に留まらず、学び、語り、選び、持ち帰るという、伝統木版画の新しい入口を提案する展示です。

伝統工芸に馴染みのない方でも理解しやすい導線が整えられています。

「RED LIST」

「RED LIST」は、本展15点のうちの1作品です。

伝統の摺りによる柔らかな色彩と奥行きある表現が、現代社会のテーマを可視化しています。

鑑賞者は「美しい」「巧い」に留まらず、作品が投げかける問いと向き合う体験へ誘われます。

展示には版木、試し摺り、色ごとの重ねの資料なども並びます。

「どのように一枚が生まれるのか」が視覚的に提示され、作品の背後にある工程が来場者に伝わる構成です。

関係者は「摺りの工程は、色を重ねるたびに意味も重なっていく感覚があります。社会課題を難しい話としてではなく、見る・感じるところから共有できたら嬉しいです」と語っています。

木版画ならではの手仕事の積み重なりが、作品の意味と表現を同時に深めます。

「守るべき青」

「守るべき青」は、本展に並ぶ15点の木版画作品のうちの1点です。

木版画の水性顔料が生む色のにじみと重なりが、青の豊かな表情を刻み出します。

本展が扱うテーマは環境、海洋、ジェンダー、子育て、格差、災害、多様性、地域コミュニティと幅広く、現代社会が抱える課題を伝統技法で可視化する試みです。

来場者は作品の美しさに触れながら、それぞれが日常で抱える問いと向き合う体験ができます。

主催者は「浮世絵版画に代表される伝統の江戸木版画は昔のものではなく、いまの社会とも対話できる技術です。作品を通じて、来場者が日常で抱える違和感や問いに、そっと言葉と輪郭が生まれる展示を目指しました」と語っています。

「BE A WOMAN. BE YOU.」

「BE A WOMAN. BE YOU.」は、ジェンダーをテーマにした作品です。

伝統木版画の柔らかな色彩と独特の奥行きある表現が、現代のジェンダーや多様性への問いを紙の上に刻みます。

本展は、伝統工芸・アートに関心のある方のほか、社会課題やSDGsに関心のある方、親子で学べる展示を探している方、デザイン・版画・浮世絵に関心のある方を対象としています。

作品が投げかける問いを「自分ごと」として受け取れる展示設計です。

啓発アートカードも展示内容に含まれ、鑑賞に留まらず学び、語り、選び、持ち帰るという体験ができます。

版木の彫り跡から生まれる一枚一枚の表情が、伝統の手仕事と現代の問いを同時に届けてくれます。

色の重なりごとに問いが深まる15点の木版画と版木・制作資料の展示が、伝統工芸の新しい体験の場となっています。

江戸から続く手仕事と現代の社会課題が交差する空間で、自分自身の問いと向き合う時間を持てます。

社会課題テーマ版画展「浮世に問う」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場無料です。

Q. 会期と開館時間を教えてください？

A. 会期は2026年7月3日(金)から7月8日(水)まで。

開館時間は12:00〜18:00で、最終日7月8日のみ17:00までとなっています。

Q. 会場へのアクセス方法を教えてください？

A. 会場のAYUMIギャラリーは東京都新宿区矢来町114にあります。

東京メトロ東西線神楽坂駅より徒歩1分、都営大江戸線牛込神楽坂駅より徒歩10分です。

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