食育月間に買うと乳児院へエジソンママ商品が届く！ EDISONmama「寄付付きフォーク&スプーン」

記事ポイント 売上の一部がエジソンママ商品に変えて乳児院・子ども支援施設へ届く北欧調イラスト3柄「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」が1,320円(税込)意匠登録済みの独自形状で880万本突破のロングセラーシリーズ 売上の一部がエジソンママ商品に変えて乳児院・子ども支援施設へ届く北欧調イラスト3柄「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」が1,320円(税込)意匠登録済みの独自形状で880万本突破のロングセラーシリーズ

EDISONmama（エジソンママ）が、6月の食育月間に合わせて「寄付付きフォーク＆スプーン」の社会貢献プロジェクトを展開しています。

対象商品を購入すると売上の一部がエジソンママ商品に形を変えて乳児院や子ども支援施設・団体へ届く取り組みです。

フォーク＆スプーンシリーズは2010年の発売以来、意匠登録済みの独自形状が子どもの「自分で食べたい」気持ちを「できた！」につなげる商品として選ばれ続けており、シリーズ累計販売数は約880万本に達しています。

EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」

価格：1,320円(税込)柄：「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」仕様：化粧箱付き取り組み：売上の一部をエジソンママ商品に変えて乳児院・子ども支援施設・団体へ寄付

EDISONmamaは「思いやりをカタチに」をコンセプトに掲げるベビー＆キッズブランドで、子どもが「自分で食べる」体験を設計したお食事グッズのパイオニアとして20年以上の商品づくりを続けています。

トレーニング箸「エジソンのお箸」をはじめとするシリーズは累計1,700万個を超え、国内外の育児家庭に広く使われています。

「寄付付きフォーク＆スプーン」は、フォーク＆スプーンシリーズが持つ使いやすさをそのままに、持ち手部分に北欧調のイラストをプリントしたモデルです。

子どもの目を惹きながら食卓にもなじむデザインで、化粧箱が付いているため出産祝いなどのギフトとしても使えます。

購入した商品の売上の一部は金銭ではなくエジソンママ商品の形で届けられる点が、このプロジェクトの特徴です。

乳幼児の成長と発達に合わせて設計された商品を直接届けることで、支援先の子どもの生活や成長に役立てることができます。

寄付先のひとつである二葉乳児院は、さまざまな事情により家庭で生活することが難しい乳幼児を養育する施設で、エジソンママはこれまで継続的に商品寄付を実施してきました。

成長やシーンに合わせて選べるラインアップ

フォーク＆スプーンシリーズは、子どもの成長段階や用途に合わせて選べる構成になっています。

麺類をしっかりキャッチしやすいフォークの形状と、お皿の底まですくいやすいスプーンの形状はいずれも意匠登録を取得しており、子どもが食べ物を口まで運びやすく最後まできれいに食べられるよう設計されています。

この独自形状は、子どもが「自分で食べたい！」という気持ちを持ったとき、実際に「できた！」という成功体験につながるように考案されたものです。

乳幼児期は食事を通じて手指の使い方を学び、自立心や達成感を育む時期でもあり、道具の形状が子どもの体験に直接影響します。

2010年の発売から15年以上にわたり約880万本が購入されてきた実績は、この形状設計が多くの育児家庭の日常に合ってきたことを示しています。

化粧箱付き あにまる

「あにまる」は動物をモチーフにした北欧調イラストを持ち手にプリントしたデザインです。

化粧箱に入った状態で届くため、そのままギフトとして渡せます。

購入が子ども支援施設への寄付につながるオリジナル商品として展開されています。

きょうりゅう

「きょうりゅう」は恐竜をモチーフにした北欧調イラストを採用したデザインです。

食卓になじむ落ち着いたトーンでまとめられており、持ち手のイラストが子どもの食事への興味を引きやすい仕上がりになっています。

おはな

「おはな」は花をモチーフにした北欧調イラストを持ち手にプリントしたデザインです。

3柄いずれも1,320円(税込)で、化粧箱付きのため購入後すぐにギフトとして渡せる状態です。

ギフトボックス

種類：全8種類価格：3,890円〜16,500円

ギフトボックスは、現役ママ・パパが育児の中で「本当に助かった」「人におすすめしたい」と感じたアイテムを実際の声をもとに厳選してまとめたセットです。

予算や用途に合わせて全8種類から選べます。

可愛さだけでなく、育児の負担軽減や毎日の使いやすさまで考えて選ばれたアイテムが詰め合わされており、出産祝いや誕生日ギフトとして利用できます。

3,890円から16,500円の価格帯で、贈る相手や予算に合わせて選べる構成です。

6月・食育月間とこのプロジェクトの背景

毎年6月は食育月間です。

食育とは栄養を摂ることだけでなく、食事を楽しみ自ら食べる力を育むことでもあります。

乳幼児期は食事を通じて手指の使い方を学び、自立心や達成感を育む時期にあたります。

EDISONmamaはこの食育月間に合わせて、購入が支援につながるプロジェクトを紹介しています。

一般的な寄付活動とは異なり、ベビー＆キッズ用品メーカーとして培ってきた知見を活かし、支援先の子どもたちの成長に合った商品を届ける形をとっています。

これまで乳児院への商品寄付を継続的に実施しており、施設からは「食」を通じた子どもたちの成長や発達を支えるうえで力になっているとの声が届いています。

食べる道具を選ぶことが、手元の子どもの食経験を豊かにしながら、別の場所にいる子どもたちの生活を支えることにもつながります。

「寄付付きフォーク＆スプーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「寄付付きフォーク＆スプーン」の価格と柄の種類は？

A. 1,320円(税込)で、「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3柄があります。

いずれも化粧箱付きで、自宅用とギフトの両方に使えます。

Q. 寄付はどのような形で行われますか？

A. 売上の一部を金銭ではなくエジソンママ商品に変えて、乳児院や子ども支援施設・団体へ届けています。

寄付先のひとつである二葉乳児院は、家庭で生活することが難しい乳幼児を養育する施設です。

Q. フォーク＆スプーンシリーズはどれくらい販売されていますか？

A. 2010年の発売以来、シリーズ累計販売数は約880万本を突破しています。

フォークとスプーンの形状はいずれも意匠登録を取得しています。

Q. ギフトボックスはどのような種類がありますか？

A. 全8種類で、価格は3,890円から16,500円です。

現役ママ・パパの声をもとに厳選されたアイテムがセットになっており、予算や用途に合わせて選べます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食育月間に買うと乳児院へエジソンママ商品が届く！ EDISONmama「寄付付きフォーク&スプーン」 appeared first on Dtimes.