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26日午前1時11分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　階上町

□岩手県
軽米町

■震度2
□青森県
五戸町　青森南部町

□岩手県
盛岡市　二戸市　八幡平市
葛巻町　岩手町　九戸村
一戸町　久慈市　普代村
野田村　岩手洋野町

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　三戸町　田子町
東通村

□岩手県
矢巾町　宮古市　山田町
岩泉町　田野畑村　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　遠野市　一関市

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
涌谷町　石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。