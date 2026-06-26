青森県、岩手県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、階上町、岩手県・軽米町
26日午前1時11分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の軽米町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 階上町
□岩手県
軽米町
■震度2
□青森県
五戸町 青森南部町
□岩手県
盛岡市 二戸市 八幡平市
葛巻町 岩手町 九戸村
一戸町 久慈市 普代村
野田村 岩手洋野町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 三戸町 田子町
東通村
□岩手県
矢巾町 宮古市 山田町
岩泉町 田野畑村 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 遠野市 一関市
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
涌谷町 石巻市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。