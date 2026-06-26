九州北部などに発表されているレベル4土砂災害危険警報は夜になって対象範囲が広がっています。今後の雨の予想について、気象予報士の澤麻美さんが解説します。

■台風7号 沖縄で線状降水帯恐れも

25日午後11時時点で、九州北部地方から中国地方にかけて発達した雨雲がかかっていて、特に広島県では土砂災害の危険度が急激に高まっています。安全な場所で過ごすようにしてください。

――2つの台風の進路は

まず台風7号は暴風域を伴いながら沖縄本島に近づく恐れがあり、26日、沖縄本島や奄美地方に最も接近しそうです。

沖縄本島地方では、26日明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。

その後は、速度を速めながら本州の南の海上を進む予想で、西日本や東日本の太平洋側の広い範囲で警報級の大雨になりそうです。

■台風8号も北上 離れた東海などでも大雨か

そして、台風8号も北上しています。

24日の予想では、熱帯低気圧に変わる予想でしたが、台風として接近しそうです。

共に27日に接近しそうです。関東では台風8号、7号と立て続けにやってきて、大雨が長く続き災害の危険度が高まる恐れがありそうです。

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――各地の雨はいつごろ強まる？

沖縄本島地方は26日朝が雨のピークとなりそうです。日中は奄美地方でも雨や風が強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。

夜になると九州の南の海上まで台風7号の雨雲が進んでくるのですが、台風から離れている四国や近畿、東海などでも前線が停滞する影響で大雨になりそうです。

26日の夕方までに予想される雨量は、東海や四国、九州北部で200ミリとなっていて、すでに大雨になっている九州でもさらに雨量が増える恐れがありそうです。

■雨のピーク2回…関東で記録的な雨量か

――2つの台風が来る関東の雨は

関東は、雨のピークが2回ありそうです。

27日は、西日本や東日本で広く大雨になります。関東は27日朝に台風8号の雨雲が直撃する恐れがあります。大規模な冠水や、中小河川が急激に増水し氾濫する恐れも考えられそうです。

その後一旦、台風8号の雨雲が抜けますが、今度は7号の雨雲が近づいて夕方ごろに再び雨のピークとなりそうです。長い時間、大雨が続くことで記録的な雨量となる恐れもありそうです。

27日夕方までに東海で300ミリ、関東甲信・近畿・四国でも200ミリの雨が予想されています。

土砂災害や川の氾濫に警戒が必要です。早めの台風への備えをお願いします。