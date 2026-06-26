天皇皇后両陛下は2週間にわたるオランダ・ベルギー公式訪問を終えベルギーを出発されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の25日午後6時すぎ、ベルギー・ブリュッセルのメルスブルク軍用空港を出発されました。

両陛下は車で空港に到着されると護衛にあたってきたベルギー側の人々やオートバイの護衛部隊の隊員らと握手し労をねぎわれました。

続いて、両陛下は見送りのベルギー側の関係者1人1人に丁寧に声をかけていかれました。

タラップに上ったあとラッパ隊の演奏を聴きその後、見送りの人々ににこやかに手を振って政府専用機に乗り込まれました。

天皇皇后両陛下は今月13日に羽田空港を出発し最初にオランダを訪問されました。

オランダでは国王夫妻の特別な配慮で初めに王室の別邸ヘット・アウデ・ロー城で過ごしたあと、首都アムステルダムで歓迎式典に臨み、戦没者記念碑に供花し、夜は国王王妃主催の晩さん会に出席されました。

また国王夫妻と共に小児がんセンターを訪れて子どもの患者や研究員らと交流するなどされました。

20日からはベルギーに入り、やはり国王夫妻の特別な配慮で王室の別邸シエルニョン城で過ごしたあと、首都ブリュッセルで歓迎式典に臨み、ブリュッセル市庁舎を訪問されました。

市庁舎ではバルコニーから“世界で最も美しい広場”といわれるグランプラスに集まった人々に手を振り、またベルギーで学ぶ子どもたちと交流されました。

天皇陛下は、旅の終わりに記者団の取材に応じ、「行く先々で皆さんから本当に温かく迎えていただいて心から感謝したい」と述べ、両国国王夫妻のもてなしに感謝すると共に「非常にくつろいだ雰囲気の中で、親しく話をすることができて、より交流を深めることができた」と振り返られました。

また愛子さまと同世代の両国の王女・王子たちと交流したことについて「次の世代への橋渡しもできたのではないか」と述べられました。

さらにオランダで第2次世界大戦の犠牲者に花を手向けたことを振り返り、「過去の歴史を直視して過去の歴史から謙虚に学ぶという姿勢が非常に大切だと思います」と述べそうしたことを行った上で「よい両国関係が築けていくのではないか」との考えを示されました。

両陛下が2か国を続けて公式訪問されたのは24年ぶりでした。

両陛下は日本時間の26日午後帰国されます。