プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「トマトと貝柱の冷製パスタ」 「ささがきゴボウのサラダ」 「カニカマと卵のオイスター炒め」 の全3品。
サッパリおいしい冷製パスタがメイン！　ヘルシーな献立です。

【主食】トマトと貝柱の冷製パスタ
貝柱缶を加えることで手軽に旨味をプラス。しっかりと冷やして召し上がれ！

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調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：434Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

スパゲティー  160~200g
  塩  16~20g
トマト  (中)3個
玉ネギ  1/8個
貝柱  (水煮缶)1缶(65g)
ニンニク  (みじん切り)1片分
塩コショウ  少々
バジル  (生)適量 EVオリーブ油  大さじ1

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が少し破れたら冷水に取り、皮をむいてひとくち大に切る。玉ネギは細かいみじん切りにする。

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【作り方】

1. ボウルにトマト、玉ネギ、貝柱(汁ごと)、ニンニク、塩コショウ、EVオリーブ油を混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。

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少し時間を置いておくと味がよりまとまりますよ。
2. たっぷりの熱湯2000mlに塩を入れ、スパゲティーを加える。袋の指定時間より1分長くクツクツ煮たっている状態でゆでる。

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3. ゆで上がったら、ザルに上げて流水で手早く洗い、水気をきる。氷水に放ち、全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。

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4. (1)に(3)を加えてからめ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせ、味をみて塩コショウで調える。器に盛り、お好みで分量外のオリーブ油をかける。

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【副菜】ささがきゴボウのサラダ
ゴボウとニンジンの食感もおいしさのポイント。

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調理時間：10分
カロリー：265Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ゴボウ  1本 ニンジン  1/4本 ハム  3~4枚
＜ゴママヨダレ＞
  マヨネーズ  大さじ1.5
  練乳  少々
  しょうゆ  小さじ1.5~2
  すり白ゴマ  大さじ2
  塩  少々
サラダ菜  4~6枚

【下準備】

ゴボウはタワシでキレイに水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、ゴボウに合わせて切る。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。ボウルで＜ゴママヨダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 熱湯にゴボウとニンジンを入れて2分ゆで、ザルに上げて粗熱を取る。

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2. ＜ゴママヨダレ＞のボウルに(1)とハムを加えて和え、サラダ菜をしいた器に盛る。

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【副菜】カニカマと卵のオイスター炒め
サッと炒めたら完成！　短時間でできるお助けレシピです。

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調理時間：5分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カニ風味カマボコ  6本 シイタケ  (生)2個
卵  2個
＜調味料＞
  オイスターソース  小さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
サラダ油  小さじ2
キヌサヤ  4~6枚

【下準備】

カニ風味カマボコは3等分に切る。シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。

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キヌサヤは筋を引いて分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取り、粗熱を取って斜め細切りにする。卵は溶きほぐす。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、カニ風味カマボコ、シイタケをサッと炒める。

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2. ＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め、さらに溶き卵を流し入れて大きく混ぜる。半熟状になったら器に盛り、キヌサヤを散らす。

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