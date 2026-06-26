【今日の献立】2026年6月26日(金)「トマトと貝柱の冷製パスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「トマトと貝柱の冷製パスタ」 「ささがきゴボウのサラダ」 「カニカマと卵のオイスター炒め」 の全3品。
サッパリおいしい冷製パスタがメイン！ ヘルシーな献立です。
【主食】トマトと貝柱の冷製パスタ
貝柱缶を加えることで手軽に旨味をプラス。しっかりと冷やして召し上がれ！
調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：434Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩 16~20g
トマト (中)3個
玉ネギ 1/8個
貝柱 (水煮缶)1缶(65g)
ニンニク (みじん切り)1片分
塩コショウ 少々
バジル (生)適量 EVオリーブ油 大さじ1
少し時間を置いておくと味がよりまとまりますよ。
2. たっぷりの熱湯2000mlに塩を入れ、スパゲティーを加える。袋の指定時間より1分長くクツクツ煮たっている状態でゆでる。
3. ゆで上がったら、ザルに上げて流水で手早く洗い、水気をきる。氷水に放ち、全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。
4. (1)に(3)を加えてからめ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせ、味をみて塩コショウで調える。器に盛り、お好みで分量外のオリーブ油をかける。
【副菜】ささがきゴボウのサラダ
ゴボウとニンジンの食感もおいしさのポイント。
調理時間：10分
カロリー：265Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
＜ゴママヨダレ＞
マヨネーズ 大さじ1.5
練乳 少々
しょうゆ 小さじ1.5~2
すり白ゴマ 大さじ2
塩 少々
サラダ菜 4~6枚
2. ＜ゴママヨダレ＞のボウルに(1)とハムを加えて和え、サラダ菜をしいた器に盛る。
【副菜】カニカマと卵のオイスター炒め
サッと炒めたら完成！ 短時間でできるお助けレシピです。
調理時間：5分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
卵 2個
＜調味料＞
オイスターソース 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 小さじ2
キヌサヤ 4~6枚
キヌサヤは筋を引いて分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取り、粗熱を取って斜め細切りにする。卵は溶きほぐす。
2. ＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め、さらに溶き卵を流し入れて大きく混ぜる。半熟状になったら器に盛り、キヌサヤを散らす。
サッパリおいしい冷製パスタがメイン！ ヘルシーな献立です。
【主食】トマトと貝柱の冷製パスタ
貝柱缶を加えることで手軽に旨味をプラス。しっかりと冷やして召し上がれ！
©Eレシピ
調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：434Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）スパゲティー 160~200g
塩 16~20g
トマト (中)3個
玉ネギ 1/8個
貝柱 (水煮缶)1缶(65g)
ニンニク (みじん切り)1片分
塩コショウ 少々
バジル (生)適量 EVオリーブ油 大さじ1
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮が少し破れたら冷水に取り、皮をむいてひとくち大に切る。玉ネギは細かいみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにトマト、玉ネギ、貝柱(汁ごと)、ニンニク、塩コショウ、EVオリーブ油を混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。
©Eレシピ
少し時間を置いておくと味がよりまとまりますよ。
2. たっぷりの熱湯2000mlに塩を入れ、スパゲティーを加える。袋の指定時間より1分長くクツクツ煮たっている状態でゆでる。
©Eレシピ
3. ゆで上がったら、ザルに上げて流水で手早く洗い、水気をきる。氷水に放ち、全体に混ぜながら冷やし、ザルに上げてしっかり水気をきる。
©Eレシピ
4. (1)に(3)を加えてからめ、最後にバジルを加えて全体に混ぜ合わせ、味をみて塩コショウで調える。器に盛り、お好みで分量外のオリーブ油をかける。
©Eレシピ
【副菜】ささがきゴボウのサラダ
ゴボウとニンジンの食感もおいしさのポイント。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：265Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ゴボウ 1本 ニンジン 1/4本 ハム 3~4枚
＜ゴママヨダレ＞
マヨネーズ 大さじ1.5
練乳 少々
しょうゆ 小さじ1.5~2
すり白ゴマ 大さじ2
塩 少々
サラダ菜 4~6枚
【下準備】ゴボウはタワシでキレイに水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、ゴボウに合わせて切る。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。ボウルで＜ゴママヨダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯にゴボウとニンジンを入れて2分ゆで、ザルに上げて粗熱を取る。
©Eレシピ
2. ＜ゴママヨダレ＞のボウルに(1)とハムを加えて和え、サラダ菜をしいた器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カニカマと卵のオイスター炒め
サッと炒めたら完成！ 短時間でできるお助けレシピです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カニ風味カマボコ 6本 シイタケ (生)2個
卵 2個
＜調味料＞
オイスターソース 小さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
サラダ油 小さじ2
キヌサヤ 4~6枚
【下準備】カニ風味カマボコは3等分に切る。シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
©Eレシピ
キヌサヤは筋を引いて分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取り、粗熱を取って斜め細切りにする。卵は溶きほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、カニ風味カマボコ、シイタケをサッと炒める。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞の材料を加えてサッと炒め、さらに溶き卵を流し入れて大きく混ぜる。半熟状になったら器に盛り、キヌサヤを散らす。
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