CCL2定量でTDI01の抗線維化作用を証明！ Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」

記事ポイント ROCK2が肝線維化の核心的駆動因子と初めてRNA解析で特定TDI01が臨床試験で肝硬度低下・肝機能改善を実証Cloud-Clone ELISAキットでTDI01の抗線維化作用を定量証明 ROCK2が肝線維化の核心的駆動因子と初めてRNA解析で特定TDI01が臨床試験で肝硬度低下・肝機能改善を実証Cloud-Clone ELISAキットでTDI01の抗線維化作用を定量証明

Cloud-Clone Corp.が提供する「MCP1/CCL2 ELISAキット」が、2026年4月に国際トップジャーナル『Cell』に掲載された肝線維化治療薬研究の成功に貢献しました。

この研究では肝線維化の新規標的としてROCK2が同定され、同標的を狙う高選択性阻害剤TDI01の臨床データが初めて示されています。

Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」

掲載誌：『Cell』（2026年4月）対象疾患：肝線維化（代謝関連脂肪性肝炎MASHを含む慢性肝疾患）研究ツール：Cloud-Clone「MCP1/CCL2 ELISAキット」提供元：Cloud-Clone Corp.（米国ヒューストン本社）

Cloud-Clone Corp.は、組換えタンパク質・抗体・ELISAキット・CLIAキットなど生命科学研究用試薬を包括的に開発・製造するバイオ試薬メーカーです。

ISO9001・ISO13485・ISO14001の三重認証を取得しており、自社一貫生産体制によって製品の高いバッチ間一致率を保証しています。

これまでに同社の研究ツールを使用した研究成果は42,000報以上のSCI論文として発表され、『Nature』『Science』『Cell』といったトップジャーナルへの掲載実績も持ちます。

肝線維化は代謝関連脂肪性肝炎（MASH）をはじめとする慢性肝疾患の主要な病理プロセスで、世界的な健康課題となっています。

線維化が進行すると肝硬変や肝細胞癌へのリスクが大幅に高まりますが、明確な作用機序を持つ標的治療法はこれまで確立されておらず、臨床現場では大きな未充足ニーズが生まれていました。

ROCK2の同定：肝線維化の核心的駆動因子

研究チームはRNAシーケンス解析を用いて、Rho関連コイルドコイルキナーゼ2（ROCK2）が肝線維化患者の肝内皮細胞および血管周囲肝星状細胞において特異的に高発現していることを発見しました。

この発見は、ROCK2が肝線維化の精密医療に向けた潜在的な標的であることを示すもので、従来の「ブロード」な治療戦略からの転換を意味します。

特定の細胞型においてROCK2発現が選択的に亢進するという事実は、副作用の少ない標的療法を設計する上での重要な根拠となります。

RNAシーケンス解析という高精度な分子解析手法によって、肝線維化進行の核心的駆動因子が初めて特定されたことで、これまで未解明だった線維化メカニズムの一端が明らかになりました。

新規治療薬TDI01の開発と臨床データ

研究チームは分子構造に基づく医薬品設計により、高度な選択性を持つROCK2阻害剤TDI01を開発しました。

薬物動態および安全性に優れた特性を持ち、ヒト病態を再現したミニブタMASHモデルでも線維化の軽減効果が確認されています。

初期臨床試験（第I/II相）では、健康成人への投与で高い安全性を確認しました。

肝線維化患者への投与においては、肝硬度の低下、コラーゲン沈着の減少、肝機能の改善という組織学的効果が示されています。

特に重症の線維化や肝硬変（F4）の症例においても組織改善の兆候が確認されており、長期的に有効な標的療法が存在しなかった肝線維化治療分野において新しい治療の可能性が広がっています。

ELISAキットが果たした役割

『Cell』誌掲載研究のデータ収集において、Cloud-CloneのMCP1/CCL2 ELISAキットが活用されました。

このキットは線維化と炎症のカギを握るケモカインCCL2の血中濃度を正確に測定できます。

ガレクチン-3の線維化促進作用と、新薬TDI01による抗線維化作用を客観的・定量的に証明する決定的な証拠を提供し、研究データの再現性と信頼性を担保しました。

高感度ELISAキットによる精密な定量測定があってこそ、TDI01の有効性を国際査読誌の水準で示すことが可能になりました。

Cloud-Cloneはこの研究に限らず、SPF級実験動物センターと独自開発のリソースライブラリを備え、ヒト・マウス・ラットなど多種多様な実験モデルに対応した研究ツールを提供しています。

組換えタンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、動物モデルまでの製品ラインナップで、基礎研究から前臨床試験までをシームレスに支援する体制が整っています。

ROCK2という精密な標的が特定されたことで、従来の非特異的な治療薬では難しかった肝線維化・MASH治療の個別化医療への道が開けます。

高選択性阻害剤TDI01は重症例（F4）でも改善の兆候を示しており、慢性肝疾患に悩む患者にとって新たな治療選択肢となる可能性を持っています。

Cloud-Cloneの「MCP1/CCL2 ELISAキット」の紹介でした。

よくある質問

Q. ROCK2とはどのような分子ですか？

A. Rho関連コイルドコイルキナーゼ2の略称で、肝線維化患者の肝内皮細胞と血管周囲肝星状細胞において特異的に高発現していることがRNAシーケンス解析によって明らかになった酵素です。

肝線維化進行の核心的駆動因子と位置づけられており、精密医療に向けた潜在的な標的とされています。

Q. TDI01の臨床試験ではどのような効果が確認されましたか？

A. 第I/II相臨床試験において、肝線維化患者への投与で肝硬度の低下、コラーゲン沈着の減少、肝機能の改善という組織学的効果が示されました。

重症の線維化や肝硬変（F4）の症例においても組織改善の兆候が確認されています。

Q. Cloud-CloneのELISAキットはこの研究でどのように使われましたか？

A. MCP1/CCL2 ELISAキットが線維化・炎症に関わるケモカインCCL2の血中濃度を正確に測定し、ガレクチン-3の線維化促進作用とTDI01の抗線維化作用を定量的に証明する証拠を提供しました。

研究データの再現性と信頼性の担保に貢献しています。

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