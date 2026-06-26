バッテリー残量に左右されない照度で確実に硬化！ グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

記事ポイント 4core LEDが395nm・365nmの2波長を同時照射従来品より硬化時間を大幅短縮したパワーアップモデルバッテリー残量に依存しない一定照度を実現 4core LEDが395nm・365nmの2波長を同時照射従来品より硬化時間を大幅短縮したパワーアップモデルバッテリー残量に依存しない一定照度を実現

グローバルスズキは、プロフェッショナル仕様のUV硬化ライト「Insta Cure Dual」を2026年6月1日より販売開始しました。

独自開発の「4core LED」は395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時に照射するデュアルテクノロジーを持ち、幅広い材料・樹脂をスピーディーかつ確実に硬化できます。

グローバルスズキ「Insta Cure Dual」

販売開始日：2026年6月1日価格：オープン価格製品名：SPECTRATEK InstaCure UVLEDサイズ：長さ280mm×幅105mm×高さ200mm（最大値）重量：1.85kgLED消費電力：55Wバッテリー：リチウムイオン電池（18.5V/3,000mAh）充電可能回数：約1,000回バッテリー持続時間：約2時間（使用状況による）

グローバルスズキは自動車鈑金・塗装業界を中心にUV硬化型塗料や照射器などプロ向け高機能製品を手がける神戸の企業です。

「Insta Cure Dual」は、従来の硬化ライトが抱えてきた「材料によって硬化にムラが出る」「バッテリーが減ると照度が落ちて硬化不全を起こす」という現場の課題を解決するために開発された、次世代ハイブリッドUV硬化ライトです。

395nmと365nmという2種類の紫外線波長を独自の「4core LED」で同時に照射することで、異なる硬化特性を持つ幅広い材料・樹脂に1台で対応できます。

スピード硬化と照度安定性を両立

内部構造とLEDの出力を最適化することで、従来品と比較して硬化時間を大幅に短縮しています（当社比）。

バッテリーの充電状態に関わらず常に一定の照度をキープする出力設計を採用しており、充電残量が少ない状況でも照度が落ちない安定した硬化作業が続けられます。

硬化ミスを招く照度の揺らぎを排除した設計のため、作業の途中でライトの状態を気にする必要がなく、素材への集中が途切れません。

本製品はUV-A波長（365nm/395nm）に対応したUV硬化型塗料・接着剤専用で、高圧水銀ランプ専用の塗料では硬化しない場合があるため、使用前に波長の確認が必要です。

ハードな現場を支える堅牢性とコンパクトデザイン

ハードな使用環境にも耐えるタフな設計を採用しており、故障が少なく長期間にわたって安定した稼働が期待できます。

長さ280mm×幅105mm×高さ200mm（最大値）、重量1.85kgのコンパクトなボディに55WのLED出力を凝縮。

限られたワークスペースを圧迫しないスマートなデザインで、持ち運びや取り回しにも優れています。

ポータブルなLED設計のため従来の密閉型設備を必要とせず、出張先や手元の作業環境でも安全に使用できます。

UV硬化型塗料を現在使用している現場でも、今後導入を検討している現場でも、そのまま組み込める仕様です。

幅広い現場での活用例

対応する現場は多岐にわたります。

自動車鈑金塗装工場での部分補修、家具・木工製品の製造・検品時の補修、住宅・商業施設の床（フローリング）の現場補修のほか、プラモデル・フィギュア・産業用造形物の微修正やホビー用途にも活用できます。

単一波長のライトでは対応できなかった材料にも、2波長同時照射によってムラなく硬化させることが可能です。

2波長を同時に照射できるため、現場ごとにライトを持ち替える手間が不要。

補修作業のテンポが大きく向上します。

バッテリー残量を気にすることなく照度が一定に保たれるため、材料を選ばない確実な硬化作業を継続できます。

「Insta Cure Dual」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Insta Cure Dual」はどのような材料に対応していますか？

A. UV-A波長（365nm/395nm）に対応したUV硬化型塗料・接着剤専用となっています。

高圧水銀ランプ専用の塗料では硬化しない場合があります。

事前に波長の確認が必要です。

Q. バッテリーの持続時間と充電可能回数はどのくらいですか？

A. リチウムイオン電池（18.5V/3,000mAh）を内蔵しており、バッテリー持続時間は約2時間（使用状況による）となっています。

充電可能回数は約1,000回で、長期にわたって繰り返し使用できます。

Q. 出張先などの屋外環境でも使用できますか？

A. ポータブルなLED設計のため、従来の密閉型設備を必要とせず、出張先や手元の作業環境でも安全に使用できます。

重量は1.85kgで持ち運びにも対応しています。

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