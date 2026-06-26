ボブ・マーリーの言葉が響くNY移民ラッパーの問い！ 「Land Of Plenty」

記事ポイント NY在住20年超の日本人ラッパーOmen44が「Land Of Plenty」を6月23日リリースボブ・マーリーの音声を引用し「本来の豊かさ」を問いかけるカントリーとヒップホップの融合で現代の格差・権力集中を描く NY在住20年超の日本人ラッパーOmen44が「Land Of Plenty」を6月23日リリースボブ・マーリーの音声を引用し「本来の豊かさ」を問いかけるカントリーとヒップホップの融合で現代の格差・権力集中を描く

Omen44が、20年以上に及ぶNY生活とキャリアの集大成アルバムから先行シングル第2弾「Land Of Plenty」を6月23日にリリースしました。

移民という独自の視点からアメリカ社会の変容を切り込んだ楽曲で、格差の拡大や権力の集中など全世界が直面する社会問題を浮き彫りにします。

「Land Of Plenty」

リリース日：2026年6月23日形式：先行シングル（アルバム「u.s.」収録予定）アルバム発売：年内予定ストリーミング：各種プラットフォームで配信中

「Land Of Plenty」は、かつてアメリカの象徴だった豊かさをテーマにした楽曲です。

アルバムのタイトル「u.s.」は”United States（アメリカ）”と”US（私たち）”のダブルミーニングになっており、移民の視点から現代社会への問いを込めた作品に位置づけられています。

楽曲内では、平和や自由、人権を歌い続けたジャマイカ出身の伝説的アーティスト、ボブ・マーリーのインタビュー音声が引用されています。

豊かさはお金や物質的なものではなく、人生そのものの価値にあることを訴えるボブ・マーリーの言葉が、楽曲の重要な柱となっています。

サウンド面では、中毒性のあるカントリー風の女性コーラスが荘厳な空気感を生み出し、大都市ニューヨークとは対照的な大自然の雄大さを想起させます。

権力や富の集中する現在の社会構造との鮮やかなコントラストが、音楽的に描き出されています。

Omen44

Omen44は、幼少期から11歳までをテキサス州で過ごし、日本に帰国後に神戸を拠点としてヒップホップと出会ったラッパーです。

19歳で単身ニューヨークへ渡り、ヒップホップの発祥地である黒人コミュニティと真剣に向き合うためリリックをすべて英語で統一、5パーセンターズの一員としてシーンに深く根ざしました。

地道な活動の積み重ねにより、Smif-n-Wessun、Sadat X、Craig G、Camp Loとの共作や、Large Professor、Marley Marlからの楽曲提供を受けるなど、世界的に知られるアーティストたちからの信頼を得ています。

日本語ラップシーンのレジェンドBuddha BrandファミリーやMEGA-G、元BAD HOPのYzerrとも交流があります。

一方でアーティスト活動にとどまらず、日本人とローカルアーティストをつなぐイベントの企画や能登半島地震の被災者への募金活動など、日本とニューヨーク双方のコミュニティへの貢献にも積極的に取り組んでいます。

楽曲に宿るヒップホップ本来の精神

ヒップホップは本来、貧困や差別、暴力といった社会問題に声を上げ、コミュニティの現実を表現する文化として生まれました。

「Land Of Plenty」には、アメリカへの複雑な思いと、それでも希望を失わないOmen44からのメッセージが込められており、ヒップホップが本来持つ精神と深く共鳴しています。

格差の拡大、権力の集中、テクノロジーやメディアといった、アメリカのみならず全世界が直面している現在の社会問題を正面から取り上げ、本来の豊かさとは何かをリスナーに問いかける内容になっています。

カントリー風の女性コーラスが生み出す荘厳なサウンドと、移民ラッパーとして20年以上積み重ねてきた言葉が交差する「Land Of Plenty」は、現代社会への問いをリスナー自身の内側へ届けます。

「Land Of Plenty」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Land Of Plenty」はどこで聴けますか？

A. 各種ストリーミングプラットフォームで配信されています。

2026年6月23日にリリースされた楽曲です。

Q. アルバム「u.s.」のタイトルにはどんな意味がありますか？

A. “United States（アメリカ）”と”US（私たち）”のダブルミーニングになっています。

移民の視点からアメリカ社会の変容を切り込んだ作品で、年内発売が予定されています。

Q. 「Land Of Plenty」でボブ・マーリーの音声が使われているのはなぜですか？

A. 豊かさはお金や物質的なものではなく人生そのものの価値にあることを訴えるボブ・マーリーのインタビュー音声が引用されており、楽曲の重要な要素となっています。

平和や自由、人権を歌い続けた彼の言葉がテーマと深く結びついています。

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