遺品整理の現実に向き合う全6本！ 當間ローズ×ゼロプラス「YouTubeコレクション全6本」

記事ポイント 當間ローズ×ゼロプラス制作のYouTubeシリーズ全6本を2026年6月24日公開孤独死・空き家・相続トラブルなど遺品整理の社会課題に焦点「ありがとうを未来へ。」をメッセージに家族と命を考える機会を提供 當間ローズ×ゼロプラス制作のYouTubeシリーズ全6本を2026年6月24日公開孤独死・空き家・相続トラブルなど遺品整理の社会課題に焦点「ありがとうを未来へ。」をメッセージに家族と命を考える機会を提供

歌手・俳優・華道家として活躍する當間ローズは、遺品整理・生前整理事業を展開するゼロプラスとともに制作した特別コラボレーション企画のYouTubeシリーズ全6本を、2026年6月24日午前8時より一斉公開しました。

孤独死、空き家問題、相続トラブルなど、誰にでも訪れる「別れ」の現実と、故人が残した”ありがとう”を未来へつなぐ物語を6本の動画で発信しています。

當間ローズ×ゼロプラス「YouTubeシリーズ全6本」

公開日：2026年6月24日（水）午前8時本数：全6本（ダイジェストショート動画も同日公開）制作：ケイン × ゼロプラス

當間ローズは1993年ブラジル生まれ、3歳で来日し静岡県湖西市で育った歌手・俳優・華道家です。

ブラジル・イタリア・沖縄にルーツを持ち、日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4言語を操りながら音楽・舞台・テレビ・文化芸術と多分野で活動しています。

ゼロプラスは遺品整理・生前整理事業を展開する会社で、當間ローズは2026年4月よりゼロプラスのアンバサダーに就任しています。

本シリーズは、遺品整理の現場で実際に起きているさまざまな現実や社会課題、そして故人や家族に込められた想いに焦点を当てた企画です。

「ありがとうを未来へ。」というメッセージを軸に、命の尊さと大切な人への感謝を6本の動画で発信します。

公開当日には、シリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時に公開されました。

對話が照らす遺品整理の現実

本企画のテーマは「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」です。

遺品整理は、単に故人の持ち物を整理する作業ではありません。

そこには一人ひとりの人生の軌跡、家族との思い出、そして伝えきれなかった感謝の気持ちが残されています。

シリーズでは、遺品整理の現場で実際に起きている現実を伝えるとともに、大切な人との絆や命の尊さ、そして「ありがとう」を未来へつないでいくことの大切さを6本の動画を通じて発信します。

誰にでも訪れる「別れ」と向き合いながら、家族や人生について考えるきっかけとなることを目指した内容になっています。

當間ローズコラボ企画 Vol.1・Vol.2

Vol.1とVol.2では、當間ローズがゼロプラスの荒津社長と対談し、遺品整理の現場で直面する孤独死や空き家問題の実態に迫ります。

芸能・文化と社会課題という異なるフィールドを持つ二人が言葉を交わすことで、遺品整理という仕事の重みと、残された家族の気持ちが浮かび上がります。

當間ローズは2026年4月よりゼロプラスのアンバサダーとして活動しており、本シリーズはその活動の一環として制作されました。

當間ローズコラボ企画 Vol.3・Vol.4

Vol.3・Vol.4では、相続トラブルや生前整理といった、多くの家族が直面しながらも表に出にくいテーマを扱います。

遺品整理の現場には、故人が言葉にできなかった感謝の気持ちや家族への想いが残されていることが多く、そうした「伝えきれなかったもの」に向き合う内容です。

「薔薇色の人生プロジェクト」を主宰し、多様性や異文化共生の啓発活動を続けてきた當間ローズが、生と死、家族のつながりというテーマに自身の言葉で向き合っています。

當間ローズコラボ企画 Vol.5・Vol.6

Vol.5・Vol.6はシリーズの締めくくりにあたる回です。

「ありがとうを未来へ。」というメッセージのもと、遺品整理を通じて見えてくる命の尊さと、大切な人との絆を次世代へつないでいく意味を発信します。

日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語の4言語を駆使して日本の文化と伝統を国内外へ発信してきた當間ローズが、今度は「別れ」と「感謝」という普遍的なテーマを、6本の動画で丁寧に届けています。

遺品整理の現場から届く「ありがとう」の声を、6本の動画で受け取ることができます。

家族や大切な人への感謝を未来へつなぐというメッセージは、誰にでも訪れる「別れ」と静かに向き合うきっかけになります。

當間ローズ×ゼロプラス「YouTubeシリーズ全6本」の紹介でした。

よくある質問

Q. このYouTubeシリーズはいつ公開されましたか？

A. 2026年6月24日（水）午前8時に全6本が一斉公開されました。

公開当日にはシリーズの見どころをまとめたダイジェストショート動画も同時に公開されています。

Q. シリーズのテーマは何ですか？

A. 「遺品整理の現実、そして『ありがとうを未来へ。』」がテーマです。

孤独死・空き家問題・相続トラブルなど遺品整理の現場で起きている現実を伝えながら、大切な人との絆や命の尊さ、感謝を未来へつなぐことの大切さを発信しています。

Q. 當間ローズとゼロプラスの関係は？

A. 當間ローズは2026年4月よりゼロプラスのアンバサダーに就任しています。

今回の特別YouTubeシリーズはそのアンバサダー活動の一環として制作されました。

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