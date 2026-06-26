郡山の日本一・世界一の達人が続々登場！ 「サクマ＆ピース」シーズン6

記事ポイント 福島中央テレビの人気街ぶらバラエティ「サクマ＆ピース」が5年目のシーズン6に突入今回の舞台は福島県郡山市で、7月19日から4週連続・全4話を放送日本一・世界一の達人や外食チェーン心臓部への潜入など見どころが続出 福島中央テレビの人気街ぶらバラエティ「サクマ＆ピース」が5年目のシーズン6に突入今回の舞台は福島県郡山市で、7月19日から4週連続・全4話を放送日本一・世界一の達人や外食チェーン心臓部への潜入など見どころが続出

福島中央テレビは、テレビプロデューサーの佐久間宣行とアルコ＆ピースの平子祐希が福島県を旅する街ぶらバラエティ「サクマ＆ピース」のシーズン6を、2026年7月19日（日）から4週連続で放送します。

今回の舞台は福島県郡山市で、10時間で12スポット4本撮りという密度で臨んだロケに、日本一・世界一の達人たちが続々と登場します。

各話は地上波放送終了直後からTVerでも配信予定です。

「サクマ＆ピース」シーズン6

番組名：サクマ＆ピース シーズン6放送日時：7月19日（日）〜4週連続 13:00〜13:30（予定）放送地域：福島県内配信：地上波放送終了直後よりTVerで配信予定出演：佐久間宣行、平子祐希（アルコ＆ピース）制作：福島中央テレビ

「サクマ＆ピース」は2021年から始まった番組で、シーズン5まで計20回放送されてきた人気ローカルバラエティです。

福島県いわき市出身の佐久間宣行とアルコ＆ピースの平子祐希が、故郷・福島県の誇るヒトやモノを全国に広めるためにプロデュースするというコンセプトで制作されています。

前回のシーズン5では楢葉町を特集し、初のゴールデンタイム特番としても放送されました。

今回のシーズン6では郡山市を舞台に、全国に展開する外食チェーンの本社や、日本一・世界一の称号を持つ地元の達人たちを訪ね歩きます。

佐久間宣行は「郡山は福島の中ではみんなが知っている街なんだけど、意外に知らないものとか、こんなトレンドがあるんだっていうのを再発見できる回になっています」とコメントしています。

全4話のエピソード紹介

第1回「花飾舞踏編-フラワーダンシング-」（7月19日放送）

郡山市編の第1話は、花の世界で日本一になった達人の店からスタートします。

さらに、孤独にグルメをいただくドラマで話題になったドライブインに平子が大興奮する場面も収録されています。

腹パンになった後に向かった先では、伝統のダンサーが待ち構えているといいます。

第2回「試食連発編-テイスティングラッシュ-」（7月26日放送）

1個780円のカレーパンが登場

世界的アウトドアブランドとコラボする江戸時代から続く酒蔵で、超高額焼酎のプロデュースに挑みます。

郡山市に本社を置く外食チェーンの心臓部への潜入も第2回の見どころです。

さらに1個780円の激うまカレーパンが登場し、試食シーンが連続する密度の濃いエピソードになっています。

第3回「楽都開演編-シティオブミュージック-」（8月2日放送）

福島県唯一の遊園地からスタートする第3回には、郡山市イメージキャラクターの「がくとくん」率いるバンドが登場します。

バンドメンバーの方向性をまとめるプロデュースが展開されるほか、郡山市最高齢かもしれないケーキ職人が作る、食べるとフラフラに酔っぱらうケーキも味わいます。

また全身黒づくめの男が現れ、ブラックな世界へと二人を誘う場面も収録されています。

第4回「生の衝動編-ライブブロードキャスト-」（8月9日放送）

番組5年目を記念して、制作元の福島中央テレビ本社に潜入するエピソードです。

30年以上続く情報番組の担当になったばかりのプロデューサーから佐久間へのガチ相談が行われます。

また福島県を代表する菓子店の本店では社長の悩みをプロデュース。

最後は超おしゃれなカフェにいる世界チャンピオンが登場して締めくくります。

よくある質問

Q. 「サクマ＆ピース」シーズン6はどこで視聴できますか？

A. 福島中央テレビで7月19日（日）から4週連続13:00〜13:30に放送。

各話は地上波放送終了直後からTVerでも配信予定です。

Q. シーズン6の舞台はどこですか？

A. 福島県郡山市が舞台です。

全国に展開する外食チェーンの心臓部や、日本一・世界一の達人たちのもとへ訪問するスポットが登場します。

Q. 出演者はだれですか？

A. テレビプロデューサーの佐久間宣行と、アルコ＆ピースの平子祐希が出演します。

ふたりはともに福島県いわき市出身です。

「サクマ＆ピース」シーズン6の紹介でした。

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