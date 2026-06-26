天神山文化プラザで国宝を600インチ映像で歩く！ 「吉備津神社の“体験する”デザイン展」

記事ポイント 高精度LiDAR計測による600インチ没入型映像で国宝本殿・拝殿の細部を体感千木を原寸大で再現した模型を間近で観察・くぐれる体験型プログラムスタンプラリー完走者に先着300名へオリジナル記念品を進呈 高精度LiDAR計測による600インチ没入型映像で国宝本殿・拝殿の細部を体感千木を原寸大で再現した模型を間近で観察・くぐれる体験型プログラムスタンプラリー完走者に先着300名へオリジナル記念品を進呈

吉備津神社と岡山県立大学デザイン学部は、国宝本殿・拝殿の再建600年＋1を記念し、「吉備津神社の“体験する”デザイン展」を2026年7月14日（火）から19日（日）まで、天神山文化プラザ（岡山市北区）で開催します。

高精度LiDAR計測データを活用した600インチ没入型映像や原寸大の千木模型展示など、文化財とデジタル技術を融合した参加型のデザイン展です。

子どもから大人まで幅広い世代が、国宝建築を“触れる・くぐる・歩く・描く”といった五感を使いながら楽しめます。

「吉備津神社の“体験する”デザイン展」

会期：2026年7月14日（火）〜19日（日）開催時間：9:00〜17:00（最終日は16:00まで）会場：天神山文化プラザ（岡山市北区）主催：吉備津神社、岡山県立大学デザイン学部協力：テクノプロ・コンストラクション、丸尾組

吉備津神社は岡山県岡山市北区に鎮座する備中国一宮で、現在の本殿・拝殿は室町時代に再建されたものです。

全国唯一の「吉備津造（比翼入母屋造）」という建築様式を持ち、本殿・拝殿ともに国宝に指定されています。

本展はその再建601年目の節目に開催するデザイン展で、岡山県立大学デザイン学部のビジュアルデザイン・工芸工業デザイン・建築の各領域が連携して制作しています。

文化財とデジタル技術、地域資源とデザイン教育が交わる参加型の展示が並び、国宝建築を多角的に体感できる内容です。

600インチの没入型映像で“国宝を歩く”

高精度LiDAR計測データをもとに、吉備津神社 国宝本殿・拝殿を600インチの大画面で再現した没入型映像を展開します。

巨大な映像空間の中で国宝建築の細部や空間構造をダイナミックに体験でき、通常は見ることのできない視点から本殿・拝殿の細部を自由に鑑賞できます。

実物の建物を高精度に計測した点群データが映像の基盤になっており、建築の規模や細部の意匠をそのままの比率で体感できるのが特長です。

原寸大の千木模型をくぐる体験

神社建築を象徴する千木（ちぎ）を原寸サイズで再現した模型を展示します。

千木は屋根上に設置されるため、普段は間近に接する機会がありません。

本展では実物に直接触れたり、下をくぐって体感できるプログラムを用意しています。

実際の大きさや存在感、構造の美しさを身体感覚で捉えることで、神社建築のスケールや技術を直感的に理解できます。

建築木組み体験では、釘を使わずに木と木を組み合わせて構造を支える「木組み」の技術にも触れられます。

実際の建築構造をもとに設計されたミニチュア模型をパズルのように組み立て、古くから受け継がれてきた木組みの技術と知恵を楽しみながら体験できます。

吉備津神社 国宝本殿・拝殿

岡山県立大学デザイン学部の学生が高精度な点群データをもとに「マインクラフト」の世界で本殿・拝殿を忠実に再現した「デジタル吉備津神社」も展示します。

来場者は仮想空間を自由に歩き回り、現実では不可能な視点で国宝建築を探索できます。

実寸図面をもとにした巨大な塗り絵コーナーでは、建築の構造や意匠を描きながら学べます。

子どもも大人も参加できる体験型コンテンツです。

スタンプラリーは展示会場を巡りながら各ポイントでスタンプを集める形式で、展示の見どころや物語が自然と理解できる仕掛けになっています。

全てのスタンプを集めた方には、先着300名にオリジナル記念品を進呈します。

もりのおまもりワークショップ

地域の間伐材を活用したワークショップ「もりのおまもりづくり」では、木の香りや質感を楽しみながら“おまもり”を制作します。

2026年7月18日・19日の13:00〜・14:00〜・15:00〜の1日3回開催し、所要時間は各1時間です。

地域資源とデザイン教育を結びつけた参加型のプログラムです。

600インチの没入映像で建築の空間を体感し、原寸大の千木模型をくぐり、木組みパズルを組み立て、仮想空間の国宝建築を探索する。

見て・触れて・つくって楽しめる展示が揃います。

「吉備津神社の“体験する”デザイン展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間と会場を教えてください？

A. 2026年7月14日（火）から19日（日）まで、岡山市北区の天神山文化プラザで開催します。

開催時間は9:00〜17:00で、最終日のみ16:00までです。

Q. スタンプラリーのオリジナル記念品はどうすればもらえますか？

A. 展示会場内のスタンプラリーで全てのスタンプを集めると、先着300名にオリジナル記念品を進呈します。

Q. もりのおまもりワークショップの開催日時を教えてください？

A. 2026年7月18日（土）と19日（日）の13:00〜・14:00〜・15:00〜の1日3回開催します。

所要時間は各1時間です。

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