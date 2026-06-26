健康行動がWeb3で価値になる先行体験！ 「WellthVerse」Closed βテスター募集開始

記事ポイント ピクセラ「WellthVerse」が2026年6月末よりClosed βテスト開始当選テスターに「Re・De Ring Gen2」を無償提供応募条件はiOS 15以降またはAndroid 8以降の端末所持 ピクセラ「WellthVerse」が2026年6月末よりClosed βテスト開始当選テスターに「Re・De Ring Gen2」を無償提供応募条件はiOS 15以降またはAndroid 8以降の端末所持

ピクセラは、日々の健康行動が価値に変わるWeb3プロジェクト「WellthVerse」において、2026年6月末よりアプリの「Closed βテスト」を開始します。

テスター募集はWellthVerse公式Discordサーバー内で始まっており、当選者には次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2」が無償で届きます。

「WellthVerse」Closed βテスター募集開始

提供開始時期：2026年6月末より募集場所：WellthVerse公式Discordサーバー内専用チャンネル対応OS：iOS 15以降、またはAndroid 8以降応募対象：15歳未満は保護者の同意が必要当選特典：「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」を無償提供正式版アプリのサービス提供開始時期：未定

「WellthVerse（ウェルスバース）」は、Wellness（健やかな生き方）・Wealth（豊かさ）・Universe（経済圏）を組み合わせた造語のプロジェクト名です。

「Wellness is your currency.」を基本理念に掲げ、歩く・眠る・整えるといった日常の健康行動を、単なる記録にとどめず、自分自身の状態を知ってより良い行動へつなげる新しい体験へ変えることを目指しています。

ピクセラが長年培ってきたIoT技術とWeb3を融合させ、日々のウェルネスデータや健康行動を本人にとってより意味のある形で還元し、暮らしの中で自然に続けたくなる仕組みの構築に取り組んでいます。

Closed βテストの背景と目的

ピクセラはこれまで、「Re・De Ring Gen2」が持つ睡眠・活動データとWeb3プロジェクト「WellthVerse」との連携を視野に入れ、日々の健康行動が価値になる新たな生活インフラの構築を進めてきました。

今回のClosed βテストは、正式版アプリのリリースに向けた重要なステップとして位置づけられています。

開発中の新作アプリをいち早く検証してもらい、得られたフィードバックをもとにさらなる品質向上と機能改善につなげます。

テスト期間中に蓄積したWellthVerseのデータはテスト終了後にリセット（消去）される可能性があります。

また、本テストで知り得た情報（スクリーンショット・動画・テキスト・仕様・不具合など）は機密情報として外部への公開・投稿が禁じられています。

募集条件と当選特典

応募にはClosed β版アプリを使用し、週1回のアンケートに回答できることが条件です。

対応端末はiOS 15以降またはAndroid 8以降で、15歳未満の方は保護者の同意を得た上で応募できます。

応募はWellthVerse公式Discordサーバー内の専用チャンネルから、必要事項を記入して行います。

想定より多くの応募があった場合は抽選でテスターが決定。

当選者にはDiscordサーバー内の個別問い合わせ窓口（チケット）で通知されます。

当選したテスターへは、「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」が発送されます。

このデバイスは自社開発の指輪型IoTデバイスで、睡眠データや活動データを取得する機能を備えています。

Closed β版アプリは製品版とは別にインストールして「Re・De Ring Gen2」と連携して使います。

「Re・De Ring Gen2」との連携で広がるウェルネス体験

「Re・De Ring Gen2」との連携により、睡眠や活動データを活用した新しいウェルネス体験の可能性をテストで検証します。

デバイス・アプリ・コミュニティ・インセンティブが一体となった体験の完成度を高めることが、今回のClosed βテストの核心です。

Closed β版の検証中につき、予期しない不具合によってデータが消失する可能性があります。

正式版アプリのサービス提供開始時期は現時点では未定で、本テストの状況を踏まえて後日案内されます。

「WellthVerse」プロジェクトロードマップ

2026年6月更新版のロードマップには、アプリ開発およびパートナーシップの拡大が示されています。

ロードマップは開発状況・市場環境・パートナーシップの進展に応じて変更される可能性があります。

「WellthVerse」が目指すのは、歩く・眠る・整えるという日常のひとつひとつが自分自身の状態の把握につながり、暮らしの中で自然に健康行動を続けたくなる仕組みです。

Web3は目的ではなく手段として位置づけられており、健康行動から得られるウェルネスデータを本人にとって意味のある形で還元する経済圏の実現を目指しています。

健康行動が楽しく続けやすいものへと変わり、デバイスとアプリとコミュニティが一体になった体験を、Closed βテストでいち早く味わえます。

「WellthVerse」Closed βテスター募集の紹介でした。

よくある質問

Q. Closed βテストへの参加条件は何ですか？

A. iOS 15以降またはAndroid 8以降の端末を持ち、Closed β版アプリを使用して週1回のアンケートに回答できることが条件です。

15歳未満の方は保護者の同意が必要です。

Q. 当選した場合、何が提供されますか？

A. テスターに当選した方には、次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2およびサイジングキット」が無償で発送されます。

Q. Closed βテスト中に蓄積したデータはどうなりますか？

A. Closed β期間中に蓄積したWellthVerseのデータは、テスト終了後にリセット（消去）される可能性があります。

Q. 正式版アプリのリリース時期はいつですか？

A. 正式版アプリのサービス提供開始時期は現時点で未定です。

本テストの状況を踏まえて後日案内されます。

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