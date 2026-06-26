東京経営サポーターが全国20社に1社を採択支援！ 「デジタル化・AI導入補助金」

記事ポイント 東京経営サポーターが第1次公募で44件採択支援達成デジタル化・AI導入補助金は中小企業のソフトウェア・クラウド導入費を補助累計支援実績2,900社超（10年間） 東京経営サポーターが第1次公募で44件採択支援達成デジタル化・AI導入補助金は中小企業のソフトウェア・クラウド導入費を補助累計支援実績2,900社超（10年間）

東京経営サポーターが、デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)第1次公募において、44件の採択支援実績を達成しました。

全国の採択件数891件のうち約4.9%にあたる成果で、全国20社に1社を東京経営サポーターが支援した形です。

「デジタル化・AI導入補助金」

今回の採択件数：44件（第1次公募 通常枠）全国採択件数：891件支援比率：約4.9%累計支援実績：2,900社超（10年間、デジタル化・AI導入補助金のみ）

デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）は、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的に、ソフトウェアやクラウドサービスなどの導入費用を支援する補助金制度です。

東京経営サポーターは東京都多摩市を拠点とする経営コンサルティング会社で、中小企業診断士を中心としたチームが補助金申請支援と事業計画書作成を専門に手がけています。

設立12年の実績を積み上げてきた専門組織で、補助金採択の累計支援件数は3,300社以上にのぼります。

デジタル化・AI導入補助金は同社の主力支援分野のひとつで、今回の第1次公募での44件採択も、長年培った申請ノウハウとITベンダーとの連携体制によって実現しています。

補助金の仕組みと対象

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業等がソフトウェアやクラウドサービスを導入する際の費用を補助する制度です。

申請にあたっては、ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して手続きを進める必要があります。

近年は多くのITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を提案するケースが増えており、制度の活用が広がっています。

補助金の対象となるのはソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用で、自社のデジタル化や業務効率化に向けたITツール導入の費用負担を抑えられます。

ITベンダーとの連携による申請支援

東京経営サポーターでは、これまで積み上げてきた補助金申請のノウハウを活かし、ITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

申請にはITベンダーと中小企業等の双方が関わる必要があるため、双方をつなぐ申請支援の体制が採択結果に直結します。

今回の第1次公募で全国891件中44件という実績は、その連携体制の成果です。

今後もITベンダーとの連携をさらに強化し、中小企業等の補助金活用とデジタル化・DX推進の支援を続けていく方針です。

10年間の累計支援実績

デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）における東京経営サポーターの累計採択支援件数は、10年間で2,900社を超えています。

この数字はデジタル化・AI導入補助金に限った実績です。

補助金申請支援全体での累計採択件数は3,300社以上で、長年にわたって中小企業の補助金活用を支えてきた実績が今回の高い支援比率にもつながっています。

補助金制度は毎年公募が行われ、採択件数や要件が変わります。

東京経営サポーターでは、最新の公募情報と蓄積した申請ノウハウを組み合わせ、各公募での採択支援を続けています。

デジタル化・AI導入補助金は、ソフトウェアやクラウドサービスの導入費用を補助することで、中小企業のDX推進を費用面から後押しする制度です。

ITベンダーと連携して申請を進める仕組みのため、申請ノウハウを持つ専門機関のサポートが採択につながります。

「デジタル化・AI導入補助金」の紹介でした。

よくある質問

Q. デジタル化・AI導入補助金はどのような費用を対象としていますか？

A. ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用が対象です。

中小企業等の生産性向上やDX推進を目的としたITツールの導入費を支援する制度です。

Q. 申請にはITベンダーとの連携が必要ですか？

A. はい、ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があります。

近年は多くのITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を提案しています。

Q. 東京経営サポーターのデジタル化・AI導入補助金での累計支援件数はどれくらいですか？

A. デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）の分野だけで、10年間の累計採択支援件数は2,900社を超えています。

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