記事ポイント ソレイルミナーレが福岡県に初進出、2026年7月1日開設カフェ風内装で前向きに通える空間半日型個別リハビリと「ボディ ハグ シャワー」で生活機能を維持・向上 ソレイルミナーレが福岡県に初進出、2026年7月1日開設カフェ風内装で前向きに通える空間半日型個別リハビリと「ボディ ハグ シャワー」で生活機能を維持・向上

HLCは、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」の福岡県初拠点として、2026年7月1日（水）に「ソレイルミナーレ井尻」を開設します。

福岡市南区の住宅地に位置し、西鉄天神大牟田線・井尻駅近くという立地で、地域の高齢者が住み慣れた環境のまま通い続けられるリハビリ支援の新たな選択肢となります。

「ソレイルミナーレ井尻」

施設名：ソレイルミナーレ井尻所在地：福岡県福岡市南区井尻一丁目7番11号オープン日：2026年7月1日（水）運営事業者：TORTUE（ソレイルミナーレFC加盟店）定員：午前18名・午後18名営業時間：8:30〜17:30電話：092-404-6550利用料金：介護保険適用（自己負担額は要介護度により異なります）

「ソレイルミナーレ井尻」は、HLCが全国展開するリハビリ特化型通所介護フランチャイズ「ソレイルミナーレ」の、福岡県内で初めての拠点です。

これまで関東・東北・中部・近畿・九州（熊本県）などで18店舗を展開してきたブランドが、2026年7月に福岡県へと広がります。

木目調の内装とカフェのようなおしゃれな雰囲気づくりを特長とし、利用者が前向きに通える環境づくりをコンセプトとするデイサービスブランドです。

半日型のプログラムを通じて、生活機能の維持・向上を支援することが目的です。

落ち着きのある空間とリハビリプログラム

井尻店では、壁面に植物を配したウォールグリーンを取り入れた、落ち着きのある空間が広がっています。

サービスは午前・午後それぞれ約3時間半の半日型が基本。

機能訓練指導員等による個別リハビリを中心にプログラムが組まれています。

利用者一人ひとりの状態に合わせた支援を行う体制です。

椅子に座ったまま身をお湯で包み込む新感覚のシャワー「ボディ ハグ シャワー」も導入されています。

湯船に浸からなくても短時間で体の芯から温まれるため、入浴に不安を感じる高齢者でも利用しやすい設備です。

運動・リハビリに重点を置いたプログラムにより、日常生活に必要な生活機能の維持・向上を目指します。

西鉄天神大牟田線・井尻駅近くという立地は、福岡市南区の住宅地に暮らす高齢者が無理なく通い続けられる距離感です。

住み慣れた地域で自立した生活を続けたい方が、毎日の通所先として選べます。

緑あふれるウォールグリーンの空間でリハビリに取り組み、「ボディ ハグ シャワー」で体の芯まで温まる半日を、地域の高齢者が前向きに続けられます。

個別リハビリと新感覚の温浴設備が一体となった環境で、生活機能の維持と毎日の活力を実感できます。

「ソレイルミナーレ井尻」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ソレイルミナーレ井尻」のオープン日と定員を教えてください？

A. オープンは2026年7月1日（水）です。

定員は午前・午後それぞれ18名。

営業時間は8:30〜17:30となっています。

Q. 「ボディ ハグ シャワー」とはどのようなものですか？

A. 椅子に座ったまま身をお湯で包み込む、新感覚のシャワーです。

湯船に浸からなくても短時間で体の芯から温まれます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウォールグリーンと個別リハビリで前向きに通える！ 「ソレイルミナーレ井尻」 appeared first on Dtimes.