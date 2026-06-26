ノンプリズム1000mの大画面トータルステーション！ PENTAX「R-600コレクション」

記事ポイント Android 11対応・5.5インチ大型画面で現場操作性が向上プリズム使用時最大3500mの測距に対応ホットスワップ対応バッテリ2個で連続約15時間稼働 Android 11対応・5.5インチ大型画面で現場操作性が向上プリズム使用時最大3500mの測距に対応ホットスワップ対応バッテリ2個で連続約15時間稼働

TIアサヒは、PENTAXブランドの新型トータルステーション「R-600シリーズ」の国内販売を2026年6月5日より開始しました。

Android 11対応の5.5インチ大型画面で現場操作性を高め、ノンプリズム測距1000mという広い計測範囲と多彩な応用機能を持つ最新モデルです。

PENTAX「R-600シリーズ」

発売日：2026年6月5日価格：オープン価格保証期間：2年OS：Android 11画面サイズ：5.5インチ防塵・防水：IP65

「R-600シリーズ」は、TIアサヒが展開するPENTAXブランドの新型トータルステーションです。

TIアサヒは1933年に測量機の製造を開始した富士製作所をルーツに持ち、1976年からPENTAXの名のもとで測量機器を展開してきた実績があります。

国内外40か国以上で使われるPENTAXの測量機の最新世代として、現場での操作性と精度を両立した設計になっています。

5.5インチのタッチパネル画面はAndroid 11で動作し、測量ソフトウェアの操作に適した大型ディスプレイです。

現場での視認性を重視したサイズで、手袋を着けた状態でも操作しやすい画面サイズです。

標準構成品にはR-600本体のほか、バッテリ2個（BP07）、充電器一式（BC05）、1インチプリズムセット（MPU35）、ベルト付き収納ケース、レインカバー、USBメモリ、取説アクセスカードが含まれます。

ノンプリズム最大1000m・プリズム最大3500mの測距性能

ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000mで、プリズムを使用した場合は最大3500mまで計測できます。

工事現場や災害現場など人が立ち入りにくい場所でも、ノンプリズム測距ならプリズムを現場に設置せずに計測が行えます。

ピンポイントの可視光レーザを採用しており、対象物の角付近にも正確に照射できます。

測距精度はプリズム使用時が±(2+2ppm×D)mm、ノンプリズム使用時が3+2ppmです。

測距速度はノンプリズムで約0.3秒、プリズムで約0.8秒という速さで安定した測定が続けられます。

2軸コンペンセータで傾きを自動補正

2軸コンペンセータを備え、補正範囲は±3′です。

鉛直角の前後・左右方向の傾きによる鉛直誤差と水平角誤差を、自動で補正する機能を備えています。

測角精度は5秒（JIS B 7912-3準拠）。

温度変化や振動にも安定した性能を発揮します。

傾斜地や振動が生じやすい現場でも、精度の安定した計測を継続できます。

ガイドライトとレッドマークで測設作業をサポート

測設時の移動方向を緑と赤のLEDで示す、ガイドライト機能搭載。

測設ライン上では緑と赤のLEDがほぼ同じ強さで点灯し、正確な位置への誘導がスムーズです。

レッドマークは観測方向に赤いレーザ光を照射する機能で、位置の確認がしやすくなります。

室内や屋外の日陰での作業時に便利な機能で、視認性が向上します。

タッチセンサ方式のトリガーキーにより、望遠鏡を覗いたまま素早く測定を実行できます。

両手がふさがった状態でも操作できるため、現場作業の手間が減ります。

ホットスワップ対応バッテリとTypeC データ転送

Li-ionバッテリ2個使用時で連続測距は約15時間、測角は約17時間の稼働が可能です。

ホットスワップに対応しているため、計測中に電源を落とすことなくバッテリを交換できます。

TypeCポートを備え、APA・SIMA・CSVの各データ形式でデータの受け渡しが行えます。

現場で収集した測量データをそのままパソコンへ転送できる環境が整っています。

多彩な応用機能メニュー

「R-600シリーズ」には、メモリ管理・トラバース・単回観測・対回観測・機械高測定計算・角度距離測設・座標逆打・距離杭打・幅杭測定・水準測定・対辺測定・2点交会法・面積計算・内外分点・4点交点計算・ST計算といった応用機能があります。

多様な測量現場のニーズに対応した機能が一台に集約されており、測設・計算・管理の各作業を一貫して行えます。

IP65の防塵・防水設計のため、雨天や粉塵の多い現場でも継続使用できます。

5.5インチの大型画面で操作がしやすく、ノンプリズム1000mの測距範囲と多彩な応用機能で、一台で幅広い現場作業に対応できます。

ホットスワップ対応バッテリと高速測定により、長時間の現場稼働を止めずに続けられます。

PENTAX「R-600シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「R-600シリーズ」の価格はいくらですか？

A. 価格はオープン価格です。

Q. バッテリはどのくらい持ちますか？

A. Li-ionバッテリ2個使用時で、連続測距は約15時間、測角は約17時間稼働します。

ホットスワップに対応しており、計測を中断せずにバッテリを交換することもできます。

Q. ノンプリズムとプリズムで測距距離は異なりますか？

A. 異なります。

ノンプリズムの最大測距可能範囲は1000m、プリズム使用時は最大3500mです。

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