サラベスのサマーフェア開催♡爽やか柑橘パンケーキと贅沢キューバサンドが登場

ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」では、2026年7月1日（水）から8月16日（日）まで「サマーフェア」を開催します。第1弾では、夏らしい爽やかな味わいを楽しめる「サニーシトラスパンケーキ」と、食べ応え抜群の「キューバサンド」が登場。さらに、季節限定ドリンクもラインアップし、暑い季節にぴったりの特別なメニューが勢ぞろいします♡

夏を彩るシトラスパンケーキ

価格：2,200円

サマーフェアの主役ともいえる「サニーシトラスパンケーキ」は、レモンの香りがふんわり広がるパンケーキに、サラベスならではのこだわりを詰め込んだ一皿です。

パンケーキには、自家製ハニーコムを混ぜ込んだハニーコムバターと、爽やかなレモンマスカルポーネホイップを添えています。

さらに、サクサクとしたクランチが食感のアクセントになり、グレープフルーツやオレンジと一緒に味わうことで、柑橘のフレッシュな酸味と甘みが絶妙に調和します。

見た目も明るく華やかで、まるで夏の太陽を思わせるようなビジュアル。写真映えも抜群なので、女子会やカフェ巡りのお供にもぴったりです。

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贅沢な味わいのキューバサンド

価格：2,500円

食事メニューとして登場する「キューバサンド」は、外はカリッと香ばしく、中はジューシーな具材とチーズがとろける本格派のホットプレスサンドです。

キューバサンドは、キューバ移民がアメリカで故郷の味を再現したことから広まったとされる人気メニュー。

サラベスでは、じっくり熟成されたヨーロッパ産生ハムと、自家製スモークハムを贅沢に使用し、オリジナル感あふれる味わいに仕上げています。

肉の旨みとチーズのコク、ピクルスの爽やかな酸味が重なり合い、最後まで飽きずに楽しめる一品です。ランチや休日のご褒美メニューとしてもおすすめです。

限定ドリンクと販売情報

価格：880円

食事やスイーツと一緒に楽しみたいのが、「パッションティーソーダ」です。

アガーを使ったパッションフルーツのジュレが入っており、紅茶の風味とフルーツの爽やかさを同時に味わえる夏限定ドリンクです。

今回のメニューは期間限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

販売期間：2026年7月1日（水）～8月16日（日）

販売店舗：ルミネ新宿店／品川店／東京店／表参道店／BASEGATE横浜関内店

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

サラベスのサマーフェア第1弾は、爽やかな柑橘の魅力を堪能できるスイーツから、ボリューム満点の食事メニューまで幅広く楽しめる内容となっています。

友人とのカフェタイムやショッピングの合間のランチ、自分へのご褒美時間にもぴったり♪

夏ならではの限定メニューを味わいながら、サラベスで特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。