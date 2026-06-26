時間1/3に短縮！劇的に早く『あめ色玉ねぎ』が完成する最強の時短ワザとは。

ハンバーグやカレー、オニオングラタンスープなど、幅広く活躍する飴色玉ねぎ。でも、じっくり炒めるのは意外と時間がかかりますよね。

じつは、そんな悩みを解決してくれるとっておきの裏ワザがあるんです。

生の玉ねぎを使うよりも、なんと約1/3の時間で飴色玉ねぎが完成！ 知っておくと便利な時短ワザをご紹介します。

飴色玉ねぎを早く作る裏ワザ！

玉ねぎは薄切りやみじん切りにして冷凍すると、細胞がこわれて火が通りやすくなります。凍ったままフライパンに入れ、中火で炒めれば、あめ色玉ねぎもスピーディに完成。

生から炒めるより約1/3の時間でできてかなり楽ちん！ 炒めものもスープも時短になります。

冷凍方法

薄切り、またはみじん切りにして冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で凍らせる。

保存期間

約1ヶ月

一度覚えたら手放せなくなる時短ワザ。冷凍玉ねぎを活用して、おいしい料理を楽しんでくださいね。

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）