【レベル３大雨警報】熊本県・南小国町、小国町、産山村に発表 00:38時点
気象台は、26日午前0時38分に、レベル３大雨警報を南小国町、小国町、産山村に発表しました。
熊本地方、阿蘇地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■熊本市
●レベル３大雨警報
■八代市西部
●レベル２大雨注意報
■人吉市
●レベル２大雨注意報
■荒尾市
●レベル２大雨注意報
■水俣市
●レベル２大雨注意報
■玉名市
●レベル２大雨注意報
■山鹿市
●レベル２大雨注意報
■菊池市
●レベル２大雨注意報
■宇土市
●レベル３大雨警報
■上天草市
●レベル２大雨注意報
■宇城市
●レベル３大雨警報
■阿蘇市
●レベル３大雨警報
■天草市
●レベル２大雨注意報
■合志市
●レベル２大雨注意報
■美里町
●レベル２大雨注意報
■玉東町
●レベル２大雨注意報
■南関町
●レベル２大雨注意報
■長洲町
●レベル２大雨注意報
■和水町
●レベル２大雨注意報
■大津町
●レベル２大雨注意報
■菊陽町
●レベル３大雨警報
■南小国町
●レベル３大雨警報【発表】
■小国町
●レベル３大雨警報【発表】
■産山村
●レベル３大雨警報【発表】
■西原村
●レベル２大雨注意報
■南阿蘇村
●レベル２大雨注意報
■御船町
●レベル２大雨注意報
■嘉島町
●レベル３大雨警報
■益城町
●レベル３大雨警報
■山都町
●レベル２大雨注意報【発表】
■氷川町
●レベル２大雨注意報
■芦北町
●レベル２大雨注意報
■津奈木町
●レベル２大雨注意報
■苓北町
●レベル２大雨注意報