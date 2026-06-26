ホーネッツとウルブズ間でボール、リードを含む3選手と指名権が絡んだトレードが合意

6月25日。シャーロット・ホーネッツとミネソタ・ティンバーウルブズの2チーム間で、トレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

同記者によると、ホーネッツはガードのラメロ・ボールとジョシュ・グリーンを放出し、ウルブズからビッグマンのナズ・リードと複数のドラフト指名権を獲得。その内訳は2033年のドラフト1巡目指名権（プロテクトなし）、ドラフト2巡目指名権3本（2029、2032、2033年）。さらに、ホーネッツは2028、2029、2030年のドラフト1巡目指名権の交換権も獲得するとのこと。

ボールに対し、ウルブズのほかにもトロント・ラプターズやポートランド・トレイルブレイザーズなどが獲得に関心を示していたと『ESPN』は報じている。

ウルブズは、先日合意と報じられた3チーム間トレードでジュリアス・ランドルと「NBAドラフト2026」の1巡目28位指名権をブルックリン・ネッツへ放出。その見返りとして、ネッツから2巡目33位指名権を獲得し、アヨ・ドスンムと5年の再契約を結ぶ意向と報じられていた。

そのウルブズでバスケットボール運営部代表を務めるティム・コネリーは、オールスターガードのアンソニー・エドワーズの“相棒”を探していて、ここ数カ月間にケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）やヤニス・アデトクンボ（マイアミ・ヒートへの移籍に合意と報道）の獲得も模索してきた。

ただ、今年のプレーオフでドンテ・ディビンチェンゾがアキレス腱を断裂したことで、ポイントガードに穴ができたこともあり、元オールスターガードのボール獲得となった。

ウルブズは2020年のドラフト同期であるエドワーズとボール、さらにはウイングのジェイデン・マクダニエルズがコアメンバーとなって戦っていく見込み。その周囲をルディ・ゴベアやドスンム、テレンス・シャノンJr.らが支えていくことに。



Ant and LaMelo together in Minnesota! 🐺

Where does this backcourt duo rank in the NBA?

(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/G2KiNOlmws

- SportsCenter (@SportsCenter) June 25, 2026

リーグ有数の実力者エドワーズとタッグを組むボールは、ここ5シーズン続けて平均20.0得点7.0アシスト以上を記録中。リーグではニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ボールの3選手しかクリアしておらず、ウルブズに強力なガードが加わることとなる。

一方のホーネッツは、ボールを手放したことでブランドン・ミラーとコン・カニップルを中心にロスターを再構築する動きに出た。26歳のリードは平均2ケタ得点が計算できるビッグマンで、今夏チームは制限なしFA（フリーエージェント）のコービー・ホワイトとの再契約を狙っているという。

今回のトレードで、ウルブズとホーネッツは主力を務めた選手たちを交換し、複数のドラフト指名権も動いた。来シーズン以降、どんなチームへ仕上がるかも気になるところだ。