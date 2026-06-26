海洋プラスチックが立体アートに変わる松坂屋！ 「WALL MUSEUM」NACHOS(NAOKO HARA)アートエキシビジョン

記事ポイント NACHOS展、松坂屋名古屋店WALL MUSEUMで7月14日まで開催海洋プラスチック回収素材による立体アートワークを発表館内ウィンドウ・空間演出もNACHOSが手がける大規模展示 NACHOS展、松坂屋名古屋店WALL MUSEUMで7月14日まで開催海洋プラスチック回収素材による立体アートワークを発表館内ウィンドウ・空間演出もNACHOSが手がける大規模展示

NACHOS(NAOKO HARA)は、2026年6月3日から7月14日まで、松坂屋名古屋店 本館にてアートエキシビジョンを開催しています。

本展は松坂屋名古屋店のアートプロジェクト「WALL MUSEUM」の一環で、本館3階から6階にかけて複数の作品が並ぶ大規模な展示です。

「WALL MUSEUM」NACHOS(NAOKO HARA)アートエキシビジョン

会場：松坂屋名古屋店 本館3階〜6階 WALL MUSEUM期間：2026年6月3日(水)〜7月14日(火)

「WALL MUSEUM」は松坂屋名古屋店が展開するアートプロジェクトで、百貨店の館内空間を舞台に現代アーティストの作品を展示する取り組みです。

今回の展示ではNACHOS(NAOKO HARA)がテーマ作品の制作から空間の装飾ビジュアルまで一体で担い、本館3階から6階を通じた構成が実現しています。

大丸松坂屋百貨店が展開するアートメディア「ARToVILLA」にも本展示が掲載されています。

海洋プラスチックを用いた立体アートワーク

本展で発表する作品は、「Beautiful Adventure」をテーマにこれまで撮り続けてきた海の写真をベースに、海洋プラスチックなど実際に海から回収された素材を組み合わせた立体的なアートワークです。

一見、美しく静かな海の風景を切り取った写真が、回収された素材とともに立体造形として再構成されています。

本作品のコンセプトは、”美しさと違和感のあいだ”にある現実を美の文脈の中で提示することです。

環境問題を直接的に訴えるのではなく、視覚体験としての魅力を保ちながら鑑賞者の中に小さな気づきを生む表現を目指しています。

海という存在を通して都市に生きる人々の感覚や距離感を問い直し、自然と人間のあいだにある関係性を浮かび上がらせる試みでもあります。

都市と自然、個と社会の境界に立ちながら、アートと企業、そして社会との新たな関係性を示すプロジェクトとして位置づけられています。

館内装飾ビジュアルも同時担当

NACHOS(NAOKO HARA)は展示作品だけでなく、館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当しています。

3階から6階という広い会場全体の空間演出にNACHOSの世界観が行き渡り、作品エリアから移動する動線上でも展示のコンセプトが連続して体感できる構成です。

百貨店内の空間全体をアーティストが一体でデザインする形式は、単独の展示室に収まらないスケールの鑑賞体験を生み出しています。

写真家・映像作家NACHOS(NAOKO HARA)

NACHOS(NAOKO HARA)は「Beautiful Adventure」をテーマに海と旅の物語を撮り続ける写真家・映像作家です。

ビーチカルチャーを軸に、ブランドビジュアルや雑誌、ドキュメンタリー制作などを手がけるほか、言葉による表現にも活動の幅を広げています。

米Penguin Random House刊行の写真集『Woman Makes Waves』では日本パートのビジュアルを担当し、国際的なビジュアル制作の実績を持ちます。

2024年には初のドキュメンタリー作品が海外映画祭に選出されています。

2025年にはニューヨークと日本で写真集を発表し、代官山 蔦屋書店でも企画展を開催しました。

近年は海洋プラスチックを用いたアートワークにも取り組み、自然の美しさの中に潜む違和感や人の痕跡をテーマに作品制作を続けています。

今回の松坂屋名古屋店での展示は、その集大成とも言える立体作品群を発表する場です。

海から回収した素材が立体アートワークとして生まれ変わり、松坂屋名古屋店の3階から6階までの空間を包みます。

写真と素材が交差する場所で、美しい海の表面とその奥に潜む問いを、自分のペースで受け取ることができます。

NACHOS(NAOKO HARA)アートエキシビジョンの紹介でした。

よくある質問

Q. 展示はどこで鑑賞できますか？

A. 松坂屋名古屋店 本館3階〜6階のWALL MUSEUMで鑑賞できます。

期間は2026年6月3日(水)から7月14日(火)までです。

Q. 展示作品にはどのような素材が使われていますか？

A. 海洋プラスチックなど実際に海から回収された素材を使用。

NACHOSがこれまで撮り続けてきた海の写真と組み合わせ、立体的なアートワークとして仕上げられた作品です。

Q. NACHOS(NAOKO HARA)は展示作品以外にも館内で何か手がけていますか？

A. 展示作品に加え、館内ウィンドウや空間演出などの装飾ビジュアルも担当。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 海洋プラスチックが立体アートに変わる松坂屋！ 「WALL MUSEUM」NACHOS(NAOKO HARA)アートエキシビジョン appeared first on Dtimes.