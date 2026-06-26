発酵速度の違う2種をブレンドした腸活スティック！ フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」

記事ポイント 2種のイヌリンブレンドで腸内細菌に幅広くアプローチ5機能を1製品に集約した機能性表示食品スティックタイプで計量不要、水やコーヒーに混ぜるだけ 2種のイヌリンブレンドで腸内細菌に幅広くアプローチ5機能を1製品に集約した機能性表示食品スティックタイプで計量不要、水やコーヒーに混ぜるだけ

フジ日本は、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)（イヌリーナ）」の第一弾商品として、機能性表示食品「Inulina pure（イヌリーナピュア）」を2026年6月23日より発売しました。

砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、5つの機能性をスティック1本で手軽に摂れる腸活サプリで、自社ECサイトおよびECモールで購入できます。

発売にあわせて、「Inulina(R)」公式ブランドサイトも公開されています。

フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」

商品名：Inulina pure（イヌリーナピュア）内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日（火）販売価格：4,000円（税抜）／4,320円（税込）販売方法：自社ECサイト・ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品（届出番号：K639）

「Inulina pure（イヌリーナピュア）」は、フジ日本が77年にわたる糖研究の知見を活かして開発した腸活サプリです。

フジ日本は1949年創業の製糖会社を源流に持つフードサイエンスカンパニーで、砂糖由来の高機能素材の研究・製造を事業基盤としており、「Inulina(R)（イヌリーナ）」ブランドはその研究成果から生まれています。

機能性関与成分イヌリンには、以下5つの機能性が報告されています。

お通じ改善・腸内環境改善血中中性脂肪低減肌の保湿力・弾力維持加齢により低下する骨密度維持サポート一時的なストレス・疲労感緩和

これら5つの機能性を1製品に集約しており、消費者庁への届出に基づく機能性表示食品（届出番号：K639）として販売されています。

腸の状態を整えることを軸に、血中中性脂肪や肌の保湿力・弾力、骨密度の維持、ストレス・疲労感の緩和といった幅広い健康指標に関わる成分を一度に摂れます。

砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」を採用し、発酵速度の異なる2種類をブレンドすることで、腸内に生息する多様な菌に広くアプローチする設計を実現しています。

腸内環境をターゲットに絞った単一機能のサプリとは異なり、全身の健康に関わる複数の指標へ同時にはたらきかける点が「Inulina pure」の特徴です。

使用イメージ

「Inulina pure」はスティックタイプで、1回分3gが個包装になっています。

水・お茶・コーヒーなど好みの飲み物や食事に混ぜるだけで摂取でき、計量の手間がありません。

溶けやすい顆粒状に設計されており、飲み物への溶け込みやすさを重視した仕上がりです。

朝の水分補給に合わせる、食事のタイミングで取り入れるなど、生活リズムに合わせた使い方ができます。

個包装のスティック形式なので持ち運びしやすく、自宅だけでなく外出先や職場でもそのまま携帯できます。

忙しい日常のなかで特別な準備を必要とせず、腸活習慣を続けられる形になっています。

ブランドサイト

「Inulina pure」の発売にあわせて、「Inulina(R)」の公式ブランドサイトが公開されました。

サイトでは商品情報のほか、発酵性食物繊維イヌリンに関する知識や、日々の健康づくりに役立つコンテンツを掲載しています。

サイト内では商品の購入と定期コースの申し込みも受け付けており、腸活に関心のある人がイヌリンの基礎知識の確認から購入手続きまで一か所で行えます。

定期コース初回55％OFF

初回：通常価格の55%OFF→1,980円（税込）2回目以降：2箱まとめて10%OFFで購入可能申し込み先：公式オンラインショップ

公式オンラインショップでは「Inulina pure」の定期コースを申し込めます。

初回は通常価格4,320円（税込）から55%OFFの1,980円（税込）で購入でき、2回目以降も2箱まとめて10%OFFの価格で続けられます。

腸活は継続することで効果を積み重ねる取り組みのため、定期コースはその継続を価格面からサポートする設計になっています。

初回から大幅に割引された価格でスタートし、2回目以降もまとめ購入でコストを抑えながら毎日の習慣を維持できます。

5つの機能性を持つイヌリン2種ブレンドのスティックサプリで、腸の環境から肌・骨密度・ストレスまで幅広くアプローチできます。

計量不要で飲み物や食事に混ぜるだけの手軽さで、毎日の腸活習慣を無理なく続けられます。

「Inulina pure（イヌリーナピュア）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure（イヌリーナピュア）」の販売価格はいくらですか？

A. 通常価格は4,000円（税抜）／4,320円（税込）（3g×30本）です。

公式オンラインショップの定期コースを利用すると、初回は1,980円（税込）で購入できます。

Q. 「Inulina pure（イヌリーナピュア）」はどのように使いますか？

A. 水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜて摂取します。

1回分3gが個包装スティックに入っており、計量の手間なく使えます。

Q. 「Inulina pure（イヌリーナピュア）」はどのような機能性を持ちますか？

A. 消費者庁届出済みの機能性表示食品（届出番号：K639）で、お通じ改善・腸内環境改善、血中中性脂肪低減、肌の保湿力・弾力維持、加齢により低下する骨密度維持サポート、一時的なストレス・疲労感緩和の5つの機能性が報告されています。

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