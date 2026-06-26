16戦中15勝のF1マシンがキャンパスに登場！ ホンダ テクニカル カレッジ 関西「夏の体験授業 2026」

記事ポイント 創立50周年記念「McLaren Honda MP4/4」特別展示在校生・教員考案の整備・CATIA開発体験プログラム参加者全員に50周年記念Tシャツと昼食を提供 創立50周年記念「McLaren Honda MP4/4」特別展示在校生・教員考案の整備・CATIA開発体験プログラム参加者全員に50周年記念Tシャツと昼食を提供

ホンダ テクニカル カレッジ 関西が、2026年8月1日(土)と8月4日(火)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業 2026』を開催します。

バイク・クルマの整備や3D設計ソフトを使った開発体験のほか、伝説のF1マシンや特別デザインバイクの展示も予定しています。

対象は自動車業界やものづくり業界への進学を検討している中学生・高校生と保護者です。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西「夏の体験授業 2026」

開催日時：2026年8月1日(土)・8月4日(火)、両日とも10:30〜15:30参加枠：1日あたり100名まで（先着順）プレゼント：50周年記念 オリジナルTシャツ（参加者全員）昼食：参加者・同伴者全員付き予約：HPのオープンキャンパス予約から申し込み

ホンダ テクニカル カレッジ 関西は、本田技研工業を母体とするホンダ学園が運営する大阪府大阪狭山市の専修学校で、自動車整備士や自動車開発者の育成を目的としています。

1976年に「技術だけでなく、世界に歓迎される人間を作りたい」という建学の精神のもとホンダ学園が創設され、関西校は1981年に設立認可を受けて開校。

Hondaのブランドと技術を直接学べる教育環境が特徴です。

今回の『夏の体験授業 2026』は創立50周年を記念した特別プログラムで、伝説のF1マシンや国際展示会に出品された特別デザインバイクの展示に加え、実際の整備や開発体験も用意されています。

Hondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前に記念撮影ができるコーナーも設けられ、参加者全員が楽しめる構成になっています。

プログラム全体を通じて、自動車開発や整備の現場に近い体験ができる一日。

ものづくりの現場で使われる技術や道具に実際に触れる機会として、中学生・高校生と保護者双方に向けた内容が揃っています。

特別展示1：「McLaren Honda MP4/4」F1マシン

1988年F1世界選手権で16戦中15勝という快挙を成し遂げた「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンが特別展示されます。

ホンダ学園創立50周年の記念企画として実現した展示で、当時のF1シーズンで圧倒的な強さを示した実車が間近に展示されています。

F1の歴史に名を刻んだこのマシンは、エンジン技術・空力設計ともに当時の最高峰を体現したモデルです。

16戦中15勝という数字は、シーズン全体を通じた圧倒的な成績を示しています。

キャンパス内でF1マシンの実物に直接触れられる機会は滅多にありません。

自動車技術に関心を持つ中学生・高校生にとって、ものづくりの頂点に触れられる場面になります。

特別展示2：「Honda × kuromi」特別デザインバイク

2025年11月にイタリア・ミラノで開催された世界最大の二輪車エキシビジョンEICMAで披露した「Honda × kuromi」の特別デザインバイク2台が展示されます。

「CBR1000RR-R FIREBLADE」と「CB750 Hornet」の2車種で、どちらもEICMAという国際舞台で発表された特別仕様のデザインをまとっています。

「CBR1000RR-R FIREBLADE」はHondaのスーパースポーツモデル、「CB750 Hornet」はネイキッドスタイルのスポーツバイクです。

2台それぞれに「Honda × kuromi」のコラボデザインが施されており、見た目の個性も際立っています。

なお特別展示1・2は急遽変更になる可能性があります。

体験授業イメージ

体験プログラムは、在校生と先生がこの日のために考えた内容で構成されています。

バイク・クルマの整備と汎用エンジンの分解組立が体験でき、実際に手を動かしてエンジンの仕組みを学べます。

さらにCATIA（3D設計ソフト）を使った開発体験も用意されています。

CATIAは自動車メーカーや航空機メーカーで広く採用されている3D設計ツールで、実際の開発現場で使われるソフトを専門学校の設備で操作できます。

保護者向けには学園の特徴と各学科・就職先がわかる説明会を実施します。

在校生が校内や部・同好会活動を紹介する学校説明会もあり、在学中の生活をより具体的にイメージできます。

キャンパスツアー

在校生が案内するキャンパスツアーでは、校内の施設や設備を実際に回りながら学校の雰囲気を体感できます。

部・同好会活動についても在校生から直接話を聞ける場が設けられています。

Hondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前にした記念撮影コーナーも用意されており、特別展示の車両とあわせてHondaの車が一堂に揃う一日となっています。

50周年記念 オリジナルTシャツ

対象：参加者全員

ホンダ学園創立50周年を記念して制作されたオリジナルTシャツが、参加者全員にプレゼントされます。

体験授業の記念品として全員に配布される特別仕様の一品です。

参加枠は1日あたり100名までの先着順で、昼食も参加者・同伴者全員分が付きます。

体験プログラム・特別展示・記念撮影・プレゼントと、一日を通じて充実した内容が揃っています。

1988年F1世界選手権を制した「McLaren Honda MP4/4」と、国際展示会EICMAに出品された「Honda × kuromi」特別デザインバイクが同じキャンパスに展示されるのは、この体験授業ならではの機会です。

エンジン分解組立や3D設計ソフト体験を通じて、自動車整備・開発の現場に近い感覚を味わえます。

「夏の体験授業 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『夏の体験授業 2026』の開催日時を教えてください？

A. 2026年8月1日(土)と8月4日(火)の2日間、両日とも10:30〜15:30に開催されます。

参加者と同伴者全員の昼食が付きます。

Q. 参加人数の上限はありますか？

A. 1日あたり100名まで先着順となっています。

予約はホンダ テクニカル カレッジ 関西のウェブサイトのオープンキャンパス予約ページから申し込めます。

Q. 創立50周年の特別展示ではどのような車両が見られますか？

A. 1988年F1世界選手権で16戦中15勝を達成した「McLaren Honda MP4/4」のF1マシンと、2025年11月のEICMAで披露された「Honda × kuromi」特別デザインバイク2台「CBR1000RR-R FIREBLADE」「CB750 Hornet」が展示予定です。

なお、急遽変更になる可能性があります。

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