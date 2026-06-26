エナメルTrunkが艶めく4色のシャンパーニュ！ ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

記事ポイント エナメル素材Trunk採用「HALO Neon」が7月7日登場ポップカラー4色展開アーモンド・バニラ・桃の皮が香るクリーミーな味わい エナメル素材Trunk採用「HALO Neon」が7月7日登場ポップカラー4色展開アーモンド・バニラ・桃の皮が香るクリーミーな味わい

ANGEL JAPANは、ラグジュアリーシャンパーニュブランド ANGEL CHAMPAGNEの人気シリーズ「HALO」から、新モデル「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」を2026年7月7日(火)より販売します。

ブランド初となるエナメル素材のTrunkを採用し、光を纏うラベルとの組み合わせで華やかな存在感を放ちます。

ANGEL CHAMPAGNE「HALO Neon」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon価格：53,900円(税込)内容量：750ml原産国：フランス品種：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワールアルコール度数：12.5％発売日：2026年7月7日(火)購入場所：公式オンラインショップ／ANGEL CHAMPAGNE銀座店銀座店住所：東京都中央区銀座7丁目6-12

ANGEL CHAMPAGNEは「完全なる美」の探究をコンセプトに掲げたラグジュアリーシャンパーニュブランドで、フランス・シャンパーニュ地方産のぶどうを使い、名高いエノロジストと経験豊富な醸造責任者のもとで長期熟成による繊細な泡と複雑な味わいを追求しています。

2019年のロンドン・ソムリエ・ワイン・アワードでは、完全ブラインドテイスティングにより史上初めて全3種がゴールドメダルを受賞し、最も革新的で独創的なブランドと評価されました。

「HALO Neon」はその「HALO」シリーズから誕生した新モデルで、専用Trunkにブランド初のエナメル素材を採用しています。

エナメルが持つ艶やかな光沢感が、光を纏うラベルが印象的なボトルと呼応し、華やかで上質な雰囲気を生み出します。

エナメルTrunkのカラー展開

カラーはピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色で、いずれも鮮やかなポップカラーです。

パーティーシーンのテーブルに置いたとき、エナメルの艶と鮮やかな色味がその場の空気を一層華やかにします。

また、恋人や友人、家族など大切な人へのギフトとして手渡す際も、色を選ぶ楽しさがそのままプレゼントの個性になります。

「Black Silver」ベースの味わい

「HALO Neon」のベースは「ANGEL CHAMPAGNE Black Silver」で、シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワールの3品種をブレンドしています。

グラスに注ぐと、アーモンドやバニラ、桃の皮、ほのかなリコリスが香ります。

口に含むとクリーミーでなめらかな舌ざわりがあり、個性的かつフレッシュな味わいが広がります。

ANGEL CHAMPAGNEが強みとする「長期熟成」によって生まれる繊細な泡とまろやかな口当たりが、このシャンパーニュの上質さをさらに際立てています。

ANGEL CHAMPAGNE 銀座店

ANGEL CHAMPAGNE 銀座店は2021年5月27日、世界初の旗艦店として銀座並木通りにオープンしました。

店内はブランドのボトルデザインをイメージした高級感ある空間で、厳選されたANGEL CHAMPAGNEのラインナップが並びます。

包装紙からショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観が統一されており、購入する前後の時間もブランド体験の一部になっています。

カフェスペースも併設されており、ゆったりとした空間でメインラインナップの「ANGEL CHAMPAGNE」をグラスで味わえます。

季節に合わせた見た目にも美しいアフタヌーンティーやパフェも提供しており、シャンパーニュを飲む場面そのものをひとつの体験として楽しめます。

「HALO Neon」は銀座店でも2026年7月7日から購入できます。

実際にボトルとエナメルTrunkを手に取りながら4色のカラーを比較し、気に入った1本を選べます。

エナメルTrunkの艶やかな輝きと光を纏うラベルが織りなすビジュアルは、シャンパーニュを開ける瞬間から特別な時間を演出します。

「HALO Neon」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon」の価格と購入場所は？

A. 価格は53,900円(税込)です。

2026年7月7日(火)より、公式オンラインショップとANGEL CHAMPAGNE銀座店(東京都中央区銀座7丁目6-12)で購入できます。

Q. 「HALO Neon」のカラーは何色ありますか？

A. ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開です。

専用Trunkにブランド初のエナメル素材を採用しており、鮮やかなポップカラーが揃っています。

Q. 「HALO Neon」の品種構成とアルコール度数は？

A. シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワールの3品種ブレンドで、アルコール度数は12.5％です。

内容量は750ml、原産国はフランスです。

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