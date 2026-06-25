米マイクロンテクノロジーが過去最大の四半期売り上げ記録を塗り替え、市場を覆っていた人工知能（AI）投資過剰懸念を振り払った。

世界の半導体企業のうち最初に業績を発表し、「半導体業況の風向計」と呼ばれるマイクロンが好調な業績を見せ、サムスン電子やSKハイニックスなどメモリー半導体の業績に関心が集まっている。

マイクロンは25日、3〜5月期に売り上げ414億5600万ドル（約6兆7096億円）を記録したと明らかにした。前年同期比4倍以上成長した。

ロンドン証券取引所グループが集計した市場見通しの358億4000万ドルを大きく上回った上にこれまで過去最大の四半期売り上げだった400億ドルを超えた。単発費用を除いた非一般会計基準（Non−GAAP）の営業利益は336億8100万ドルを記録した。

過去最大の業績を牽引したのはAIアクセラレータに搭載する広帯域メモリー（HBM）だ。この実績が含まれたクラウドメモリー事業部門は売り上げ137億6900万ドルを記録した。前年同期比で300％以上増加した。

一般サーバー用DRAMとソリッドステートドライブ（SSD）を担当するコアデータセンター部門は115億2400万ドル、携帯電話・PCなどが対象のモバイル・クライアント部門は115億2100万ドルでいずれも好調だった。

半導体業界では今後も急成長が続くとみている。マイクロンが提示した6〜8月期の売り上げ見通しは500億ドル規模だ。市場予想値の435億8000万ドルを大きく上回る水準だ。

マイクロンのサンジェイ・メロートラ最高経営責任者（CEO）はこの日の業績発表後に続いたカンファレンスコールで、「3〜5月期の過去最大の実績とこれよりさらに強力な6〜8月期の見通しはAI時代にメモリーの戦略的価値がどれだけ大きいのかをよく見せる。2028年に産業供給が徐々に改善されるとみられるが、増加する需要にメモリー供給がいつ追いつけるか、現時点では可視性がない」と話した。当分は供給よりも需要が多いという意味だ。

サムスン電子とSKハイニックスの下半期業績見通しにも青信号が灯った。キウム証券のハン・ジヨン研究員は、「マイクロンが長期契約16件を締結しており、このうち14件に対する累積売上額が1000億ドルと予想されることからタイトなメモリー需給が2027年まで続くだろうと言及したが、これはメモリー半導体メーカーの業績安定性を改善できる要因だ」と分析した。

目に付く点は、メモリー半導体契約が長期化している点だ。この日マイクロンは3〜5年単位の長期契約16件を締結したと明らかにし、「現在協議中である契約まで完了すれば売り上げの半分以上が長期契約になるだろう」とした。

サムスン電子も1−3月期の業績カンファレンスコールで「メモリー半導体の長期供給契約を推進しており、一部顧客とはすでに契約を締結した」と明らかにしている。これまでメモリー半導体業界は「需要増加→供給過剰→価格暴落」が繰り返され、深刻な業績変動性を体験してきた。半導体業界関係者は「不況期ごとに大規模赤字を避けるのが難しかったが、これからは長期契約に事業体質を転換し未来収益予測の可能性を高めることができるだろう」と話した。

マイクロンの「アーニングサプライズ」に株式市場も揺れた。マイクロンの株価はこの日時間外取引で10％以上上昇した。マイクロンの株価が動き、最近米国株式預託証書（ADR）発行を通じた大規模投資資金調達計画を明らかにしたSKハイニックスの株価は午後2時30分基準で前日比15％上昇し、サムスン電子も5．8％上がった。