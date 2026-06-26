6色のカラーべこがキラキラ輝く福島みやげ！ 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 赤・青など6色のカラーべこをデザインした第2弾ぷっくりキラキラシールぷっくり立体感とキラキラ加工で存在感抜群、硬め素材で凹みにくく丈夫税込550円で2026年6月末より福島県内の観光施設・道の駅等で順次発売 赤・青など6色のカラーべこをデザインした第2弾ぷっくりキラキラシールぷっくり立体感とキラキラ加工で存在感抜群、硬め素材で凹みにくく丈夫税込550円で2026年6月末より福島県内の観光施設・道の駅等で順次発売

明星企画は、「カラーべこぷっくりキラキラシール」を2026年6月末より順次発売します。

2026年4月に発売した「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く第2弾で、赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」をテーマにした商品です。

お子様から大人まで幅広い世代が楽しめるデザインに仕上がっています。

明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」

名称：カラーべこぷっくりキラキラシール発売日：2026年6月末より順次発売価格：税別500円（税込550円）販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

赤べこは福島県会津地方に伝わる張子の郷土玩具で、東北方言で「牛」を意味する「べこ」に由来し、赤い体色には魔除けの意味が込められた縁起物です。

「カラーべこぷっくりキラキラシール」は、その赤べこをカラフルにアレンジした「カラーべこ」をテーマに商品化した、明星企画によるシールシリーズの第2弾です。

赤べこの伝統的なフォルムと魅力を残しながら、ポップで親しみやすいデザインへ仕上げており、土産物としても、コレクションアイテムとしても手に取りやすい一枚となっています。

明星企画は「赤べこをもっと身近に、もっと楽しく感じてほしい」という考えのもとシールシリーズを展開しており、2026年4月発売の第1弾「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く新作です。

福島県会津若松市に拠点を置き、観光物産土産卸を手がける明星企画が、地域の郷土民芸品を現代的なデザインで発信するシリーズとして位置づけられています。

6色のカラーべこが勢ぞろい

デザインには赤・青・黄・緑・ピンク・黒の個性豊かな6色のカラーべこが採用されています。

会津の縁起物としてなじみ深い赤をはじめ、鮮やかな青・黄・緑・ピンク、そしてスタイリッシュな黒まで、色の違いでそれぞれ異なる表情を持つべこたちが一堂に集まります。

各カラーべこは伝統の張子フォルムをベースにしており、なめらかな丸みのあるボディに色ごとの鮮やかな発色が映える仕上がりです。

6色のラインナップがそろっているため、気分や用途に合わせて好みのカラーを選べます。

シール交換やコレクションの場面では、色違いで集める楽しさも。

お土産として複数枚まとめて購入し、友人や家族と交換するといった使い方にも向いています。

ぷっくり立体感とキラキラ加工の質感

シールはぷっくりとした立体感のある仕様で、表面にはキラキラと輝く加工が施されています。

平面的なシールと比べてカラーべこのフォルムが際立ち、貼るだけでスマートフォンケースやノート、キャリーケースが華やかになります。

素材には硬めのものが使用されており、圧力がかかっても凹みにくい丈夫な作りです。

日常的に持ち歩くアイテムに貼っても形が崩れにくく、長く使える一枚です。

スマートフォンケースの背面やノートの表紙、キャリーケースのワンポイントなど、さまざまな場所に貼って楽しめます。

お土産・コレクション・シール交換と、使い方の幅が広いのも特徴のひとつです。

福島県内の観光施設やサービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などでの販売のため、旅先でのお土産としてすぐに手に入ります。

6色のカラーべこがキラキラと輝き、持ち物にそのまま会津の縁起物らしさを添えられます。

色違いで集めたり、誰かに贈ったりしながら、赤べこの伝統とポップなかわいらしさを身近に楽しめる一品です。

「カラーべこぷっくりキラキラシール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カラーべこぷっくりキラキラシール」はどこで購入できますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で2026年6月末より順次販売されます。

Q. 価格はいくらですか？

A. 税別500円（税込550円）です。

Q. 何色のカラーべこがデザインされていますか？

A. 赤・青・黄・緑・ピンク・黒など個性豊かな6色のカラーべこがデザインされています。

Q. シールはどんなアイテムに貼れますか？

A. スマートフォンケース、ノート、キャリーケースなどに貼って楽しめます。

硬めの素材を使用しており、凹みにくく丈夫な作りです。

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