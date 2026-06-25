2024年10月に北海道江別市の公園で発生した男子大学生の集団暴行死事件について、札幌地方裁判所は被害者の男性の交際相手の友人である川村葉音被告に懲役30年の判決が言い渡された。

男女6人が強盗致死などの罪で起訴されたこの事件。25日は川村被告のほか、当時18歳の高校生だった特定少年の男に懲役20年、当時16歳だった少年に懲役9年以上13年以下の不定期刑とする判決が言い渡された。

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事件の発端となったのは、被害者の男性が交際していた八木原亜麻被告に、「1年後に別れよう」と期限付きの別れ話を持ちかけたこと。八木原被告が友人である川村被告に相談し、当時川村被告と一緒にいた男らとともに暴行に発展した。

被害者には数百発に及ぶ殴る蹴るなどの凄惨（せいさん）な暴行のほか、たばこの火を背中に押し付けられたり、髪をライターで焼かれたりなどの行為も行われ、一部は動画撮影されていた。

また、衣服を奪われた状態で放置され、外傷性ショックで死亡。被告らは被害者からキャッシュカードやクレジットカードを奪って暗証番号を聞き出し、引き出した金でラーメンを食べたりコンビニで買い物したりなどしていた。

川村被告には無期懲役が求刑されていたものの、札幌地裁の高杉昌希裁判長は「川村被告が本件を主導したともいえない」「極めて悪質ながら、無期懲役とはいえない」として懲役30年の判決となった。

この判決にネット上からは、「これでは被害者が浮かばれない」「判例主義の弊害」「無期懲役が妥当だと思います」という声が集まっている。

別れ話に対する私的制裁から金銭目的を含んだ強盗致死へエスカレートしていった今回の事件。主犯格とされる川口侑斗被告の裁判は7月から予定されているが、八木原被告の裁判の予定はまだ決まっていない。