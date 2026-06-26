【レベル３大雨警報】熊本県・宇土市、宇城市、阿蘇市などに発表 00:24時点
気象台は、26日午前0時24分に、レベル３大雨警報を宇土市、宇城市、阿蘇市、菊陽町、嘉島町などに発表しました。
熊本地方、阿蘇地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■熊本市
●レベル３大雨警報
■八代市西部
●レベル２大雨注意報
■人吉市
●レベル２大雨注意報
■荒尾市
●レベル２大雨注意報
■水俣市
●レベル２大雨注意報
■玉名市
●レベル２大雨注意報
■山鹿市
●レベル２大雨注意報
■菊池市
●レベル２大雨注意報
■宇土市
●レベル３大雨警報【発表】
■上天草市
●レベル２大雨注意報
■宇城市
●レベル３大雨警報【発表】
■阿蘇市
●レベル３大雨警報【発表】
■天草市
●レベル２大雨注意報
■合志市
●レベル２大雨注意報
■美里町
●レベル２大雨注意報
■玉東町
●レベル２大雨注意報
■南関町
●レベル２大雨注意報
■長洲町
●レベル２大雨注意報
■和水町
●レベル２大雨注意報
■大津町
●レベル２大雨注意報
■菊陽町
●レベル３大雨警報【発表】
■南小国町
●レベル２大雨注意報
■小国町
●レベル２大雨注意報
■産山村
●レベル２大雨注意報
■西原村
●レベル２大雨注意報
■南阿蘇村
●レベル２大雨注意報
■御船町
●レベル２大雨注意報
■嘉島町
●レベル３大雨警報【発表】
■益城町
●レベル３大雨警報【発表】
■氷川町
●レベル２大雨注意報
■芦北町
●レベル２大雨注意報
■津奈木町
●レベル２大雨注意報
■苓北町
●レベル２大雨注意報