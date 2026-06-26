TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、26日午前0時24分に、レベル３大雨警報を宇土市、宇城市、阿蘇市、菊陽町、嘉島町などに発表しました。

熊本地方、阿蘇地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■熊本市
●レベル３大雨警報

■八代市西部
●レベル２大雨注意報

■人吉市
●レベル２大雨注意報

■荒尾市
●レベル２大雨注意報

■水俣市
●レベル２大雨注意報

■玉名市
●レベル２大雨注意報

■山鹿市
●レベル２大雨注意報

■菊池市
●レベル２大雨注意報

■宇土市
●レベル３大雨警報【発表】

■上天草市
●レベル２大雨注意報

■宇城市
●レベル３大雨警報【発表】

■阿蘇市
●レベル３大雨警報【発表】

■天草市
●レベル２大雨注意報

■合志市
●レベル２大雨注意報

■美里町
●レベル２大雨注意報

■玉東町
●レベル２大雨注意報

■南関町
●レベル２大雨注意報

■長洲町
●レベル２大雨注意報

■和水町
●レベル２大雨注意報

■大津町
●レベル２大雨注意報

■菊陽町
●レベル３大雨警報【発表】

■南小国町
●レベル２大雨注意報

■小国町
●レベル２大雨注意報

■産山村
●レベル２大雨注意報

■西原村
●レベル２大雨注意報

■南阿蘇村
●レベル２大雨注意報

■御船町
●レベル２大雨注意報

■嘉島町
●レベル３大雨警報【発表】

■益城町
●レベル３大雨警報【発表】

■氷川町
●レベル２大雨注意報

■芦北町
●レベル２大雨注意報

■津奈木町
●レベル２大雨注意報

■苓北町
●レベル２大雨注意報