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気象台は、26日午前0時24分に、レベル４土砂災害危険警報を大津町、産山村、南阿蘇村に発表しました。

熊本地方、阿蘇地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■熊本市
●レベル２土砂災害注意報

■八代市西部
●レベル２土砂災害注意報

■八代市東部
●レベル２土砂災害注意報

■人吉市
●レベル２土砂災害注意報

■荒尾市
●レベル２土砂災害注意報

■水俣市
●レベル２土砂災害注意報

■玉名市
●レベル２土砂災害注意報

■山鹿市
●レベル２土砂災害注意報

■菊池市
●レベル２土砂災害注意報

■宇土市
●レベル２土砂災害注意報

■上天草市
●レベル２土砂災害注意報

■宇城市
●レベル２土砂災害注意報

■阿蘇市
●レベル２土砂災害注意報

■天草市
●レベル２土砂災害注意報

■合志市
●レベル２土砂災害注意報

■美里町
●レベル２土砂災害注意報

■玉東町
●レベル２土砂災害注意報

■南関町
●レベル２土砂災害注意報

■長洲町
●レベル２土砂災害注意報

■和水町
●レベル２土砂災害注意報

■大津町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■菊陽町
●レベル２土砂災害注意報

■南小国町
●レベル２土砂災害注意報

■小国町
●レベル２土砂災害注意報

■産山村
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■高森町
●レベル２土砂災害注意報

■西原村
●レベル２土砂災害注意報

■南阿蘇村
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■御船町
●レベル２土砂災害注意報

■嘉島町
●レベル２土砂災害注意報

■益城町
●レベル２土砂災害注意報

■甲佐町
●レベル２土砂災害注意報

■山都町
●レベル２土砂災害注意報

■氷川町
●レベル２土砂災害注意報

■芦北町
●レベル２土砂災害注意報

■津奈木町
●レベル２土砂災害注意報

■錦町
●レベル２土砂災害注意報

■多良木町
●レベル２土砂災害注意報

■湯前町
●レベル２土砂災害注意報

■水上村
●レベル２土砂災害注意報

■相良村
●レベル２土砂災害注意報

■五木村
●レベル２土砂災害注意報

■山江村
●レベル２土砂災害注意報

■球磨村
●レベル２土砂災害注意報

■あさぎり町
●レベル２土砂災害注意報

■苓北町
●レベル２土砂災害注意報