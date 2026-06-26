【1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ】 6月26日 発売 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」を6月26日に発売する。価格は13,200円。

本商品は、映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199」に登場する「アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」を、1/1000スケールでプラモデル化したもの。

1/1000スケールで細部のディテール、モールドを再現したディスプレイモデルとなっており、船体形状を完全新規金型造形により再現。主砲はもちろん副砲も砲身の可動を再現しているほか、エフェクトパーツ（陽電子衝撃波パーツ）が付属し、主砲の発射を再現できる。

角度調整可能なディスプレイベースが付属し、特徴的な飛行シーンを再現できる。また、台座用の船体銘ホイルシールや各種マーキングを収録した水転写式デカールが付属する。

【付属品】

・ディスプレイベース×1

・主砲エフェクトパーツ(大、中、小)×各3

・ジョイントパーツ×1

・シール×1

・水転写式デカール×1

(C)西粼義展 / 宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。