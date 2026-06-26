政府は25日、経済財政諮問会議を開き、「骨太の方針」の策定に向けて、高市政権の掲げる「責任ある積極財政」を反映した新たな経済財政運営などについて議論しました。

会議の中で高市首相は、財政運営目標の「中核」として、国と地方の債務残高の対GDP比を安定的に低下させることを掲げました。

これまで政府は、「基礎的財政収支＝プライマリーバランス（国の政策実現に必要な経費を、借金に頼らず税収等でまかなえているか）」の単年度での黒字化と、債務残高の対GDP比の引き下げを財政健全化の両輪としてきました。

しかし今後は、プライマリーバランスについては、単年度の黒字化を前面に掲げず、債務残高の対GDP比低下を確認するための指標として、複数年で管理する考えです。

また、24日の会議では、17の戦略分野における官民投資の規模を2040年度までに「総額370兆円を超える」と想定する計画が示されました。「危機管理投資」や「成長投資」など、国内投資によって成長率を引き上げる政策を行うために、通常の歳出とは別となる新たな投資枠＝「『強く豊かな日本』投資枠」も創設するということです。

予算編成においては、債務残高の対GDP比の安定的な引き下げを前提に財政規模を精査し、通年の国債発行額を検討するとしています。

さらに、補正予算に依存した財政運営から脱却し、恒常的な施策については当初予算で措置することや、補正予算が必要となる場合でも緊要性の高い施策に限定し、財源は基本的に国債の発行を増やさない方向で検討することも示されました。

今後は、成長投資を優先する新たな財政運営のもと、財政規律に配慮し市場の信認を確保できるかが焦点となります。