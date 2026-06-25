台風7号は26日昼すぎから夜遅く頃にかけて、奄美地方にかなり接近する見込みです。暴風に厳重に警戒してください。

台風7号は25日午後10時には、宮古島の東およそ130キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北東へ進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側110キロ以内と西側75キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。

台風が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では26日昼前から風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。

暴風に厳重警戒

奄美地方では飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹くところがあるでしょう。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

26日予想される最大風速は、

▼奄美地方で30メートル、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で23メートル、

最大瞬間風速は、

▼奄美地方で40メートル、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で35メートル、

27日予想される最大風速は、

▼奄美地方で15メートル、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で23メートル、

最大瞬間風速は、

▼奄美地方で25メートル、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で35メートルです。

大雨のおそれ

九州南部・奄美地方では、26日未明からあさって27日にかけて局地的に雷を伴った大雨となるおそれがあります。

26日に予想される1時間雨量は多い所で、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で60ミリ、

▼奄美地方で40ミリ、

27日午前0時までに予想される24時間雨量は多い所で、

▼薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で180ミリ、▼奄美地方で120ミリです。

奄美地方の沿岸の海域では26日明け方から夜遅くにかけて、九州南部の沿岸の海域では26日昼前から27日午前中にかけてうねりを伴った大しけやしけとなる見込みです。

26日に予想される波の高さは奄美地方で7メートル、九州南部で5メートル。

27日は奄美地方・九州南部で5メートルです。

現在、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に波浪警報が発表されています。

暴風に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

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