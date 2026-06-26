C大阪の元韓国代表GK金鎮鉉（キム・ジンヒョン＝38）がJ2栃木に期限付き移籍することが25日までに分かった。関係者によると、すでに合意。一両日中に正式発表される見通しという。

クラブ在籍18年のレジェンドで、J1通算423試合出場はクラブ最多出場と外国籍選手Jリーグ最多出場記録を誇る。23年には外国籍選手初のJ1通算100完封を達成。今では日本語だけではなく巧みな関西弁も使いこなす。百年構想リーグは足関節靱帯損傷の影響もあって3試合出場に留まったものの失点はPKのみ。出場した試合で高いセービング能力とフィードで実力を証明し、より多くの出場機会を求めて新天地行きの決断したと見られる。

GK福井光輝の浦和移籍も決定的。実力者2人の移籍を受け、クラブはJ2磐田GK阿部航斗（28）獲得に動いていることも判明した。

◇金 鎮鉉（キム・ジンヒョン） 1987年7月6日生まれ、韓国・京畿道水原市出身の38歳。東国大を経て09年にC大阪へ加入。1年目から守護神に定着し、（17）年にはルヴァン杯、天皇杯の2冠獲得に貢献。元韓国代表として国際Aマッチ（16）試合出場し18年W杯ロシア大会出場。J1通算423試合出場。1メートル92、82キロ。利き足は右。