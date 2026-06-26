【高齢者等避難】岡山・岡山市北区 00:00時点
岡山県岡山市北区は、26日午前0時00分に「高齢者等避難（警戒レベル3）」を出し、早めの避難を促しました。
「高齢者等避難（警戒レベル3）」が出されたのは中山地域の4925世帯 11345人、北区津高の2560世帯 5105人、北区庭瀬の2369世帯 4888人など合わせて41799世帯 87829人です。
「高齢者等避難」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。
◆自治体による補足情報
土砂災害警戒のため
◆避難情報が発令されているエリア
＜高齢者等避難が発令されているエリア＞
○北区津島福居二丁目 421世帯 (790人)
土砂災害警戒のため
○北区津島本町 490世帯 (1099人)
土砂災害警戒のため
○北区宿 531世帯 (855人)
土砂災害警戒のため
○北区宿本町 193世帯 (339人)
土砂災害警戒のため
○北区津島東三丁目 121世帯 (214人)
土砂災害警戒のため
○北区津島東四丁目 359世帯 (670人)
土砂災害警戒のため
○北区半田町 247世帯 (419人)
土砂災害警戒のため
○北区法界院 169世帯 (359人)
土砂災害警戒のため
○北区三野二丁目 283世帯 (513人)
土砂災害警戒のため
○北区三野本町 44世帯 (60人)
土砂災害警戒のため
○北区理大町 2世帯 (2人)
土砂災害警戒のため
○北区金山寺 30世帯 (43人)
土砂災害警戒のため
○北区下牧 73世帯 (136人)
土砂災害警戒のため
○北区玉柏 837世帯 (1774人)
土砂災害警戒のため
○北区中牧 60世帯 (107人)
土砂災害警戒のため
○北区畑鮎 43世帯 (65人)
土砂災害警戒のため
○北区原 437世帯 (816人)
土砂災害警戒のため
○北区牟佐 1502世帯 (2694人)
土砂災害警戒のため
○北区大安寺中町 391世帯 (770人)
土砂災害警戒のため
○北区大安寺西町 99世帯 (221人)
土砂災害警戒のため
○北区大安寺東町 719世帯 (1526人)
土砂災害警戒のため
○北区西花尻 346世帯 (835人)
土砂災害警戒のため
○北区東花尻 1080世帯 (2309人)
土砂災害警戒のため
○北区大窪 605世帯 (1411人)
土砂災害警戒のため
○北区長野 33世帯 (65人)
土砂災害警戒のため
○北区芳賀(馬屋下学区) 121世帯 (294人)
土砂災害警戒のため
○北区福谷 57世帯 (115人)
土砂災害警戒のため
○北区横尾 22世帯 (42人)
土砂災害警戒のため
○北区芳賀(桃丘学区) 1016世帯 (2095人)
土砂災害警戒のため
○北区田益 722世帯 (1542人)
土砂災害警戒のため
○北区津高 2560世帯 (5105人)
土砂災害警戒のため
○北区津高台一丁目 273世帯 (659人)
土砂災害警戒のため
○北区津高台四丁目 187世帯 (554人)
土砂災害警戒のため
○北区富原 1085世帯 (2132人)
土砂災害警戒のため
○北区横井上 2223世帯 (4589人)
土砂災害警戒のため
○北区富吉 158世帯 (308人)
土砂災害警戒のため
○北区日応寺 49世帯 (93人)
土砂災害警戒のため
○北区大崎 59世帯 (145人)
土砂災害警戒のため
○北区小山 806世帯 (1998人)
土砂災害警戒のため
○北区高松 556世帯 (1132人)
土砂災害警戒のため
○北区高松稲荷 131世帯 (253人)
土砂災害警戒のため
○北区高松原古才 636世帯 (1458人)
土砂災害警戒のため
○北区立田 190世帯 (418人)
土砂災害警戒のため
○北区平山 548世帯 (1150人)
土砂災害警戒のため
○北区門前 664世帯 (1538人)
土砂災害警戒のため
○北区和井元 86世帯 (201人)
土砂災害警戒のため
○北区大内田 134世帯 (270人)
土砂災害警戒のため
○北区川入 1075世帯 (3028人)
土砂災害警戒のため
○北区庭瀬 2369世帯 (4888人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町市場 110世帯 (239人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町大田 174世帯 (363人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町桜 89世帯 (161人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町品田(建部学区) 116世帯 (244人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町建部上 212世帯 (443人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町田地子 48世帯 (86人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町富沢 131世帯 (267人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町中田 279世帯 (516人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町西原 102世帯 (186人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町川口 197世帯 (408人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町三明寺 28世帯 (41人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町品田(福渡学区) 32世帯 (64人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町下神目 110世帯 (220人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町鶴田 28世帯 (53人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町角石畝 19世帯 (22人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町角石谷 36世帯 (59人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町福渡 286世帯 (499人)
土砂災害警戒のため
○北区建部町和田南 19世帯 (29人)
土砂災害警戒のため
○中山地域 4925世帯 (11345人)
土砂災害警戒のため
○野谷地域 1262世帯 (2726人)
土砂災害警戒のため
○鯉山地域 1467世帯 (3264人)
土砂災害警戒のため
○足守地域 1182世帯 (2583人)
土砂災害警戒のため
○蛍明地域 1516世帯 (2890人)
土砂災害警戒のため
○御津地域 2002世帯 (3671人)
土砂災害警戒のため
○御津南地域 1561世帯 (3316人)
土砂災害警戒のため
○五城地域 718世帯 (1425人)
土砂災害警戒のため
○竹枝地域 308世帯 (610人)
土砂災害警戒のため
◆現在地の最新避難情報を確認
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◆避難情報について
「高齢者等避難」が発表された場合
「高齢者等避難（警戒レベル3）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から３番目の「警戒レベル３」です。「高齢者等避難（警戒レベル3）」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる方のうち、お年寄りや小さな子ども、障害のある方など自力でスムーズに避難することが難しい方や、そうした人をサポートする方たちです。お年寄りなど避難に時間のかかる方や、そのサポートをする方たちは、「警戒レベル３」のうちに安全な場所への避難を始めてください。「警戒レベル３」の時点で避難を始めることによって、災害が発生する前までに、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの立ち退き避難を完了することが期待できます。
※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。
※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。